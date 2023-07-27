حققت صادرات ولاية صقاريا شمال غربي تركيا، من السيارات، في النصف الأول من العام الجاري، عائدات تجاوزت 2.4 مليار دولار.

وأشارت معطيات اتحاد صناعة المركبات التركية، الخميس، إلى إنتاج 765 ألفاً و282 مركبة في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري جرى تصدير 516 ألفاً و121 منها.

وذكرت أن صقاريا أنتجت خلال النصف الأول من العام الحالي، 129 ألفاً و416 مركبة، صدرت منها 105 آلاف و21.

وأوضحت أن قيمة عائدات صادرات قطاع المركبات في صقاريا بلغت مليارين و429 مليوناً و5 آلاف دولار.

وأضافت أن صادرات صقاريا شكّلت 20.3% من إجمالي صادرات المركبات التركية خلال الفترة نفسها.

وبيّنت أن صادرات صقاريا من المركبات زادت بنسبة 1.2% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

وشكّلت صادرات السيارات 88% من إجمالي صادرات صقاريا.

وحلّت صقاريا في المرتبة السابعة من بين الولايات التركية الأكثر تصديراً للخارج بعد إسطنبول، وقوجة إيلي، وبورصة، وإزمير، وأنقرة، وغازي عنتاب، في النصف الأول من 2023.