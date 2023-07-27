التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، ميمونة بنت مُهد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة).

وذكرت الرئاسة التركية في تغريدة، أن اللقاء بين أردوغان وشريف، جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيداً عن عدسات الصحفيين.

وميمونةبنت مُهد شريف، وأصلها من ماليزيا، هي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، التي عينها الأمين العام بعد انتخاب الجمعية العامة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويعد برنامج موئل الأمم المتحدة جهة صناعة القرار الأرفع داخل نظام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الحضرية، وتتألف عضوية البرنامج من 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتجتمع مرة كل 4 سنوات.