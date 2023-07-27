سياسة
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قمة روسيا-إفريقيا.. بوتين يعِد بتقديم الحبوب مجاناً لـ6 دول إفريقية
وعد الرئيس الروسي خلال قمة روسيا-إفريقيا بتقديم الحبوب مجاناً لـ6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، تكذيباً لمزاعم غربية بتسبب موسكو في أزمة غذاء عالمية.
قمة روسيا-إفريقيا.. بوتين يعِد بتقديم الحبوب مجاناً لـ6 دول إفريقية
بوتين يلقي كلمة خلال قمة روسيا-إفريقيا / صورة: AFP
27 يوليو 2023

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده ستقدم الحبوب مجاناً لـ6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر.

وأكد بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية-الإفريقية، عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتوفير ما بين 25 و50 ألف طن من الحبوب مجاناً إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.

واختتم بوتين حديثه قائلاً إن "الدول الغربية تتهمنا زوراً بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي، إلا أنها، في الوقت، نفسه تعوق إمداد الدول المحتاجة بالحبوب والأسمدة".

يشار إلى أن موسكو أعلنت، في 17 يوليو/تموز الجاري، الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلة إن مطالبها المتعلقة بإزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة لم تُلبَّ، وإن أوكرانيا لم ترسل شحنات كافية من الحبوب إلى البلدان الأكثر فقراً بموجب اتفاق البحر الأسود.

وواجه قرار الكرملين انتقادات حادة وأدانته دول غربية باعتباره قراراً يضر بالأمن الغذائي العالمي، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن القرار الروسي"سيوجه ضربة إلى المحتاجين في كل مكان".

وانطلقت، الخميس، النسخة الثانية من قمة روسيا-إفريقيا في مدينة بطرسبورغ الروسية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول القارة السمراء والارتقاء بها إلى مستوى جديد.

وتنعقد القمة يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري، إذ يشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

من جهته، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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