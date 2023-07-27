أعرب وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، عن اعتقاده ضرورة توسيع اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي لتشمل الخدمات والمنتجات الزراعية على المدى القريب.

جاء ذلك في كلمة شيمشك التي ألقاها في ندوة بمؤتمر استضافته مدينة زالتسبورغ النمساوية تحت عنوان "أوروبا الغد: مواجهة التحديات وصياغة المستقبل".

وأوضح شيمشك أنه قبل بضع سنوات أجريت دراسة حول فوائد تحديث الاتحاد الجمركي، واتضح فيها أن تحديث الاتفاقية يعود بالفائدة الكبيرة على الاتحاد الأوروبي.

ومشيراً إلى مواجهة العالم بقاراته كافة عديداً من الأزمات خلال العقد الأخير، قال شيمشك: "بالنظر إلى الركود الجيوسياسي فإن اقتراب أزمة المناخ يجلب لنا مزيداً من التحديات الصعبة".

وتابع: "أعتقد أنكم (الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تركيا بقدر ما تحتاج تركيا إلى القوة التحويلية لأوروبا، لا سيما أن الجانبين لديهما قيم مشتركة عالمية، ولهذا السبب تريد تركيا أن تكون على علاقة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "كانت تركيا واحدة من أقوى أعضاء حلف الناتو ودولة يمكن الاعتماد عليها، ولا تزال تلعب دوراً حاسماً في أمن الغرب، ولهذا السبب يمكننا أن نكون جزءاً من الحل بعدة طرق في مجالات كالأمن على المدى الطويل والطاقة بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي".

ودخل الاتحاد الجمركي، حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 1996، عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في 6 مارس/آذار 1995، عقب مفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية مبررة ذلك بأنه يعتريها مشكلات بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.

من أبرز المشكلات التي تعتري الاتحاد الجمركي أن تركيا ليست طرفاً مباشراً في اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وعدم إشراكها كما ينبغي في آليات التشاور وصنع القرار المتعلقة بالاتحاد الجمركي.

لا يمكن لقادة أوروبا تجاهل بلد بحجم تركيا

وعن سلسلة التوريد، أكد شيمشك أن تركيا تتطلع إلى دور مهم في سلاسل التوريد على الصعيد العالمي.

ولفت إلى استمرار مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ 1963.

وقال في هذا الإطار: "إذا كانت أوروبا تريد اتخاذ موقف أكثر تفضيلاً، وإذا كانت تريد أن تكون لاعباً أفضل في الشؤون العالمية كما يتحدث القادة الأوروبيون، فلا يمكنك تجاهل بلد بحجم تركيا".

وتابع: "أعتقد أن تركيا يمكن أن تكون ذات قيمة (بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي) وأن تساعد أوروبا على أن تصبح قوة اقتصادية أكبر، فتركيا لديها تاريخ قوي للغاية في آسيا الوسطى وأعتقد أننا قوة ناعمة كبيرة، علاوة على متانة روابطها في إفريقيا".

وفي ختام كلمته شدد شيمشك على أن المخاوف من توسيع الاتحاد الأوروبي "تستند في الغالب إلى أسباب سياسية"، وأن من المهم للغاية أن يتوسع الاتحاد ويكتسب أعضاء جدداً ويقوي علاقاته معهم.