سياسة
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معرض إسطنبول للدفاع..  اتفاقية تركية-أذربيجانية لتطوير المقاتلة المحلية قآن
أبرمت تركيا اتفاق شراكة مع أذربيحان حول تطوير المقاتلة التركية قآن، كما وقّعَت اتفاقية تعاون مع كازاخستان في مجال تقنيات المستقبل، في إطار المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" المقام بإسطنبول.
معرض إسطنبول للدفاع..  اتفاقية تركية-أذربيجانية لتطوير المقاتلة المحلية قآن
وقّعت شركة توساش التركية مع وزارة الدفاع الأذربيجانية بروتوكول تعاون حول تطوير المقاتلة قآن / صورة: AA
28 يوليو 2023

وقعت تركيا وأذربيجان بروتوكول تعاون حول تطوير المقاتلة الوطنية التركية من الجيل الخامس "قآن" KAAN.

ووقّع الاتفاق الخميس شركة توساش التركية ووزارة الدفاع الأذربيجانية، في إطار المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF".

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسس وشروط التعاون في مجال الإنتاج، بما في ذلك أنشطة تطوير طائرة KAAN الوطنية للجيل الخامس التي تُطوَّر لصالح سلاح الجو التركي.

كما يهدف البروتوكول إلى تحديد القدرات المحلية في أذربيجان وتقييمها والتحضير للإنتاج في المنشآت والشركات المناسبة وتطوير القدرات الإنتاجية وتبادل الخبرات ضمن مشروع "قآن".

ومن المنتظر إنتاج الأنظمة الفرعية لمشروع KAAN في أذربيجان عقب إجراء زيارات متبادلة بين الجانبين.

اتفاقية بين تركيا وكازاخستان

في السياق نفسه، وعلى هامش المعرض أيضاً، أبرمت شركة الصناعات الدفاعية التركية "Lentatek" اتفاقية تعاون مع مركز البحث والتطوير الكازاخستاني في مجال تقنيات المستقبل.

وتوصل مركز البحث والتطوير الكازاخستاني وشركة "Lentatek" إلى اتفاق لإجراء دراسات مشتركة لبحث وتطوير الأنظمة غير المأهولة وتقنيات خلايا الوقود.

وتهدف الاتفاقية إلى إجراء دراسات بحث وتطوير مشتركة من خلال نقل كفاءات شركة "Lentatek" في تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود.

وفي إطار الاتفاقية، خُطّط لإنجاز المشاريع بالعمل المشترك لمهندسي البلدين.

والثلاثاء انطلقت في إسطنبول الدورة 16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF - 2023"، تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبمشاركة 1,461 شركة من 55 بلداً، وتستمر تستمر حتى 28 يوليو/ تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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