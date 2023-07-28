سياسة
2 دقيقة قراءة
آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر في تل أبيب ضد خطة الإصلاحات القضائية
ردّاً على اعتماد الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "الحد من المعقولية" رغم الاعتراضات المحلية الواسعة، تصاعدت الاحتجاجات في تل أبيب وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، فيما حاولت الشرطة تفريقهم برش المياه من الشاحنات.
آلاف الإسرائيليين يواصلون التظاهر في تل أبيب ضد خطة الإصلاحات القضائية
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد التعديلات القضائية / صورة: AA
28 يوليو 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب (وسط) الخميس، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، إن آلاف الإسرائيليين تجمعوا عند شارع روتشيلد وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة كابلان، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد خطة التعديلات القضائية.

ووفق المصدر ذاته، "أغلق المتظاهرون نفق لاغوارديا المشهور وسط المدينة، وحاولوا الوصول إلى شارع أيالون، أحد أكبر الشوارع بالمدينة، لكن الشرطة منعتهم وفتحت النفق".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أنه "للمرة الأولى، حصلت شرطة تل أبيب على إذن لاستخدام الشاحنات لرشّ المياه ضد المتظاهرين".

وقالت الهيئة إنه بالإضافة إلى ذلك "وُوفِق على استخدام القنابل الصوتية والهراوات ضد المحتجين".

والاثنين صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحدّ من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرَف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us