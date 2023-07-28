تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة تل أبيب (وسط) الخميس، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة عبر موقعها الإلكتروني، إن آلاف الإسرائيليين تجمعوا عند شارع روتشيلد وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة كابلان، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد خطة التعديلات القضائية.

ووفق المصدر ذاته، "أغلق المتظاهرون نفق لاغوارديا المشهور وسط المدينة، وحاولوا الوصول إلى شارع أيالون، أحد أكبر الشوارع بالمدينة، لكن الشرطة منعتهم وفتحت النفق".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أنه "للمرة الأولى، حصلت شرطة تل أبيب على إذن لاستخدام الشاحنات لرشّ المياه ضد المتظاهرين".

وقالت الهيئة إنه بالإضافة إلى ذلك "وُوفِق على استخدام القنابل الصوتية والهراوات ضد المحتجين".

والاثنين صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحدّ من المعقولية" ليصبح بذلك قانوناً نافذاً رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرَف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجاً عليها منذ 29 أسبوعاً.