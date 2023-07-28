سياسة
2 دقيقة قراءة
البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات
وافق البرلمان الأوكراني بأغلبية ساحقة، على تمديد الأحكام العرفية بالبلاد، ما يمنع إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
البرلمان الأوكراني يوافق على تمديد الأحكام العرفية وتأجيل الانتخابات
أوكرانيا تمدّد الأحكام العرفية وتستبعد إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول / صورة: Reuters
28 يوليو 2023

صوّت البرلمان الأوكراني الخميس، لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مستبعداً إمكان إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول.

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية في 24 فبراير/شباط 2022، وهو اليوم الذي شنّت فيه روسيا هجوماً واسع النطاق على جارتها. ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح سنّهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد.

وكشف ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، على تطبيق المراسلة تليغرام، أن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوّتت لتمديد الأحكام العرفية.

وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر/تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُؤجَّل فيها تصويت كبير في أوكرانيا بسبب الحرب.

ومن المقرَّر أيضاً أن تُجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في مارس/آذار من العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us