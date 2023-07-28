صوّت البرلمان الأوكراني الخميس، لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مستبعداً إمكان إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول.

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية في 24 فبراير/شباط 2022، وهو اليوم الذي شنّت فيه روسيا هجوماً واسع النطاق على جارتها. ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح سنّهم بين 18 و60 عاماً من مغادرة البلاد.

وكشف ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، على تطبيق المراسلة تليغرام، أن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوّتت لتمديد الأحكام العرفية.

وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر/تشرين الأول لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُؤجَّل فيها تصويت كبير في أوكرانيا بسبب الحرب.

ومن المقرَّر أيضاً أن تُجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في مارس/آذار من العام المقبل.