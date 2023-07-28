سياسة
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بعد احتجاز عسكريين للرئيس.. الأمم المتحدة تعلّق عملياتها الإنسانية بالنيجر
علّقَت الأمم المتحدة عملها في دولة النيجر بعد احتجاز مجموعة من الحرس الوطني رئيس الجمهورية وتعليق العمل بالدستور وتأييد الجيش لهم لاحقاً، معلّلين ذلك بتدهور الأوضاع في البلاد.
بعد احتجاز عسكريين للرئيس.. الأمم المتحدة تعلّق عملياتها الإنسانية بالنيجر
الأمم المتحدة / صورة: AA
28 يوليو 2023

أعلنت الأمم المتحدة الخميس، تعليق عملياتها الإنسانية في النيجر، بعد يوم واحد من محاولة انقلابية نفّذَها عناصر في الحرس الرئاسي، وأيدها أفراد من الجيش.

وأمس الأربعاء أعلن عسكريون يطلقون على أنفسهم اسم "المجلس الوطني لحماية الوطن" (CLSP)، الإطاحة بنظام رئيس النيجر محمد بازوم وتعليق العمل بالدستور بسبب تدهور الأوضاع في البلاد، وفقاً لبيان تلاه أحدهم عبر التليفزيون الرسمي بالعاصمة نيامي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان: "عقب التطورات في النيجر، توقفت عملياتنا الإنسانية في البلاد التي تواجه بالفعل وضعاً إنسانياً معقداً مرتبطاً بتصاعد العنف والتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ"، دون تحديد موعد لاستئنافها.

وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في النيجر "ارتفع من 1.9 مليون شخص عام 2017، إلى 4.3 مليون عام 2023".

وأفاد مكتب "أوتشا" بأن "ما يصل إلى 2.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحادّ، وأن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في النيجر البالغة 584 مليون دولار وصل إلى 32 بالمئة" فقط، وفق البيان.

والخميس أعلنت القيادة العسكرية في النيجر دعمها لمحاولة الانقلاب التي حرّض عليها جنود من الحرس الرئاسي، قائلة إن "أولويتها تجنُّب الفوضى في البلاد".

جاء ذلك في بيان وقّعه رئيس أركان الجيش الجنرال عبده صدّيق عيسى.

وقال البيان إن "جيش النيجر بحاجة إلى الحفاظ على سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته وتجنب مواجهة قاتلة قد تؤدِّي إلى حمَّام دم وتؤثّر في أمن الشعب".

ومنذ استقلالها عن فرنسا في 1960 شهدت النيجر 4 انقلابات كان آخرها عام 2010، كما شهدت عدة محاولات أخرى فاشلة.

وتَولّى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/شباط 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب أُخمدَت بعد فترة قصيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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