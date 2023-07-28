سياسة
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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية في موسكو
قالت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمسيّرة في منطقة موسكو هذا الصباح، ولم يسفر الهجوم عن أي أضرار أو إصابات.
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية في موسكو
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرة أوكرانية في موسكو / صورة: AP
28 يوليو 2023

أحبطت روسيا الجمعة هجوماً بمسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو لم يسفر عن أضرار أو إصابات، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع عبر تليغرام: "هذا الصباح، أُحبطت محاولة هجوم من كييف بطائرة بلا طيار (...) في منطقة موسكو".

وأضافت أن "وسائل دفاع جوي دمّرت المسيّرة"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي وقت مبكر الجمعة أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تليغرام أنه "خلال الليل، شنّت مسيّرة معادية محاولة هجوم" دون تحديد الموقع.

وتعرّضت العاصمة الروسية ومنطقتها الواقعتان على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، لهجمات بمسيّرات، بما فيها هجوم استهدف الكرملين في مايو/أيار.

وتبنّت أوكرانيا الاثنين هجوماً بمسيّرتين على موسكو خلال الليل. وأعلنت روسيا وقتها أنّها "حيّدت" طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار في موسكو خلال الليل، قائلة إنّها أحبطت "عملاً إرهابياً" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أنّ حطام إحدى المسيّرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة، فيما أصابت الأخرى مركزاً للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسية في موسكو.

وأعلنت روسيا في 4 يوليو/تموز إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق محيط العاصمة، محمّلة أوكرانيا مسؤولية الهجوم الذي لم يتسبب في إصابات أو إضرار حسب موسكو لكنه أدى إلى اضطراب الحركة في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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