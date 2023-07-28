سياسة
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أبرزها التطورات في اليمن.. بن سلمان وسوليفان يبحثان ملفات دولية وإقليمية
بحث وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مدينة جدة، ملفات دولية وإقليمية، من ضمنها التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد.
أبرزها التطورات في اليمن.. بن سلمان وسوليفان يبحثان ملفات دولية وإقليمية
ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملفات إقليمية ودولية في مدينة جدة / صورة: AA
28 يوليو 2023

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حول ملفات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء بن سلمان مع سوليفان بمدينة جدة السعودية، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وذكر البيت الأبيض إن سوليفان زار مدينة جدة اليوم للقاء ولي العهد وعدد من المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى.

وكشف البيان أن سوليفان والمسؤولين السعوديين بحثوا ملفات إقليمية وثنائية، بما فيها "المبادرات المتعلقة بتطوير رؤية مشتركة لمزيد من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وتناول الجانبان التطورات في اليمن عقب اتفاق الهدنة المستمرة بالبلاد، حيث رحب سوليفان بجهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

واتفقا على مواصلة الاستشارات بانتظام بخصوص الملفات المتناولة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن بن سلمان استعرض مع المستشار الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومنسّق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة آموس هوكستين، والمستشار القانوني في مجلس الأمن القومي جيك فيليبس.

وزار سوليفان السعودية في 12 أبريل/نيسان الماضي واستعرض مع بن سلمان "الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب اليمن"، وفق الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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