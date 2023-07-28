سياسة
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وكالة الأنباء الجزائرية تشن هجوماً حاداً على "فرانس 24" بسبب حرائق الغابات
شنت وكالة الأنباء الجزائرية هجوما لاذعاً على قناة فرانس 24، ووصفتها بالحثالة، بعد تغطيتها الأخيرة لحرائق الغابات الأخيرة في البلاد، واتهمتها بعدم احترام القواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة.
وكالة الأنباء الجزائرية تشن هجوماً حاداً على "فرانس 24" بسبب حرائق الغابات
وكالة الأنباء الجزائرية تشن هجوماً حاداً على "فرانس 24" بسبب حرائق الغابات / صورة: AA
28 يوليو 2023

صبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية جام غضبها على قناة “فرانس 24″، متهمة إياها بنفث السموم ضد الجزائر.

وفي مقالها الذي جاء بعنوان: "فرانس 24.. القناة الحثالة"، قالت الوكالة: "في الوقت الذي تحترق فيه معظم مناطق حوض المتوسط.. لم تجد قناة فرانس 24، المبتذلة والمشينة سوى استهداف الجزائر"

وأضاقت الوكالة أن القناة، "باستهدافها الجزائر، لم تحترم القواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة من خلال تعديها بشكل كلي على ضوابط وقواعد الإعلام”.

وأكدت الوكالة أن "الحرائق العنيفة التي اجتاحت الجزائر كانت نتيجة درجات الحرارة الشديدة والرياح العاتية التي أدت إلى الانتشار السريع للنيران”،

وأردفت: "يجدر بقناة الشر والفوضى والتلاعبات أن توقف أكاذيبها المفضوحة حول الجزائر التي لم تدخر أدنى جهد وسخرت (كافة) الوسائل المادية والبشرية لإخماد الحرائق".

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن القناة، لم تتطرق أبداً إلى الجهود التي بذلتها الجزائر في مواجهة الحرائق، وإنما ذكرت ولايتين فقط خدمة للعبة خبيثة تخطط لها المنظمات الارهابية،

وأوضحت أن هذا التركيز الخاص حول منطقة معينة يخدم أهدافاً شيطانية لا تمت بصلة لأي عمل انساني.

وأضافت الوكالة أن الأفارقة الذين يتطلعون إلى غد أفضل أضحوا لا يرغبون في وسيلة إعلام أخرى تعد امتداداً لسياسة الرئاسة الفرنسية.

وكانت قناة فرانس 24، تناولت الحرائق في الجزائر في أخبارها وتقاريرها بطريقة أثارت غضب السلطات الجزائرية التي عبرت عن غضبها عبر وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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