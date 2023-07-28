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رداً على ادعاءات نشطاء.. تونس ترفض تهمة الإساءة للمهاجرين الأفارقة
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع  تُظهِر أوضاعاً إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان لنفي التهم المتعلقة بالإساءة إلى المهاجرين الأفارقة.
رداً على ادعاءات نشطاء.. تونس ترفض تهمة الإساءة للمهاجرين الأفارقة
تونس ترفض تهمة الإساءة للمهاجرين الأفارقة / صورة: AA
28 يوليو 2023

رفضت تونس الخميس، اتهامات موجهة إليها بالإساءة إلى المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، تُتداوَل في منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نشرته عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وقالت الوزارة: "نرفض المزاعم التي من شأنها المساس بصورة تونس لغايات مشبوهة، وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير الشرعية لغايات خاسرة".

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع مصورة تُظهِر أوضاعاً إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية-الليبية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن "تونس لا تتوانى عن القيام بواجبها الإنساني تجاه المهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي".

كما أشارت إلى دور تونس في إغاثة الذين هم في حالة خطر بمياهها الإقليمية إلى حين بلوغهم مرفأ آمناً.

في الوقت ذاته شدّدَت الوزارة "على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليتها عن الأفارقة الموجودين خارج الحدود".

والخميس دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، إلى إيجاد حلّ عاجل لأزمة لمهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود التونسية-الليبية.

وأعربت المنظمتان في بيان مشترك الخميس، عن قلقهما إزاء سلامة وصحة مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في ظروف صعبة بعد أن أُرسلوا إلى تونس.

وسبق أن شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.

وتشهد تونس منذ مدةٍ تَصاعُداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى، لا سيما جنوب ا لصحراء.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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