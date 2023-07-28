وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو رفقة وفد صيني بقيادة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي هذا الأسبوع إلى بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية (1950-1953)، التي يُحتفل بها في كوريا الشمالية بيوم النصر، والذي يتميز عادةً باستعراضات عسكرية ضخمة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية الخميس بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أجرى "محادثة ودية" مع وزير الدفاع الروسي، الذي سلمه "رسالة موقعة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما سلم الوفد الصيني برئاسة عضو المكتب السياسي لي هونغ تشونغ رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن كيم عقد اجتماعاً مع شويغو للمشاركة في محادثات تتعلق بالمسائل العسكرية والبيئة الأمنية الإقليمية. وأوضح الاجتماع دعم بيونغ يانغ للحرب الروسية في أوكرانيا. فيما ذكرت وسائل الإعلام أن شويغو رافق كيم في معرض دفاعي أظهر صواريخ كوريا الشمالية البالستية المحظورة وتعهد الجيران بتعزيز العلاقات.

وتعتبر زيارة شويغو هذه الأولى لوزير دفاع روسي لكوريا الشمالية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991. أما لكوريا الشمالية، يمثل وصول الوفود أول انفتاح رئيسي لها على العالم منذ جائحة COVID-19.

تحالف متجذر

منذ اليوم الأول لبدء الحرب الأوكرانية قبل أكثر من عام، أعلنت كوريا الشمالية تحالفها الكامل مع روسيا، وقالت بإصرار إن "سياسة الهيمنة" للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة أجبرت موسكو على اتخاذ إجراء عسكري لحماية مصالحها الأمنية.

الأمر الذي دفع إدارة بايدن في وقت سابق إلى اتهام كوريا الشمالية بتقديم أسلحة لروسيا لمساعدتها في قتالها في أوكرانيا، وهو ادعاء تنفيه بيونغ يانغ وموسكو.

وبينما لم تُشِر وكالة الأنباء المركزية الرسمية إلى الحرب في أوكرانيا، لكنها نقلت عن وزير الدفاع كانغ سون نام قوله إن بيونغ يانغ تدعم بالكامل "معركة روسيا من أجل العدالة" وحماية سيادتها.

وفي الرسالة التي أصدرها الكرملين لاحقاً، هنأ بوتين كيم في ذكرى "هزيمة العدو" في الحرب الكورية وأشاد بمساهمات العسكريين من الاتحاد السوفييتي، خصوصاً الطيارين، الذين قاتلوا إلى جانب الشمال.

وقال بوتين إن التجربة أرست الأساس لعلاقات جيدة بين روسيا وكوريا الشمالية في مواجهة الغرب، مشيراً إلى دعم بيونغ يانغ لروسيا في صراعها مع أوكرانيا.

وأردف الرئيس الروسي "في مواجهة التهديدات والتحديات الحديثة، من المهم بشكل خاص الحفاظ على التقاليد المجيدة للصداقة وحسن الجوار والمساعدة المتبادلة وزيادتها".

يذكر أن روسيا والصين لا تزالان حليفتَين مخلصتَين لكوريا الشمالية، في حين أن الكوريتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية الفنية إذ لم يُتوصل إلى اتفاق سلام بعد توقف الأعمال العدائية في عام 1953.

بيونغ يانغ تستعرض قوتها

قبل الاحتفالات بالذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية، عرض كيم جونغ أون صواريخ وأنظمة دفاعية جديدة لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في بيونغ يانغ يوم الأربعاء. وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن وزير الدفاع الروسي رافق زعيم كوريا الشمالية في معرض دفاعي عرض أحدث أسلحة كوريا الشمالية، بما في ذلك الصواريخ البالستية المحظورة، حسب رويترز.

والصواريخ ذات القدرة النووية محظورة على كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المعتمدة بدعم روسي وصيني. لكن الوفدَين الروسي والصيني، الذين زاروا العاصمة بيونغ يانغ هذا الأسبوع، قدموا خلفية مذهلة لإظهار التضامن بين البلدان التي وحّدها تنافسها مع الولايات المتحدة وإحياء ما يعتبره بعض المحللين تحالفهم في حقبة الحرب الباردة.

وشملت الأسلحة المعروضة صاروخ هواسونغ البالستي العابر للقارات (آي سي بي إم). إذ اختُبر بنجاح في أبريل/نيسان، ويُعتقد أنه أول صاروخ بالستي عابر للقارات في البلاد يستخدم الوقود الصلب، مما يجعل إطلاقه أسرع من الوقود السائل.

كما عُرض تصميمان جديدان للطائرات بلا طيار، أحدهما يشبه الطائرة الهجومية الهجومية الأولية التي استخدمتها القوات الجوية الأمريكية، وفقاً لما نقله موقع NK News المتخصص الذي يركز على كوريا الشمالية.

ما الذي يفعله شويغو في بيونغ يانغ؟

نقل موقع بيزنيس إنسايدر عن سايمون مايلز، الأستاذ المساعد في كلية ستانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك ومؤرخ الاتحاد السوفييتي قوله: "مكان شويغو في قلب زيارة روسيا البيروقراطية لكوريا الشمالية، حتى مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يقدم نظرة ثاقبة إلى الموقف الحالي لوزير الدفاع الذي أصبح مصدراً للانتقاد وسط حرب روسيا المتعثرة في أوكرانيا".

لكن مايلز أشار إلى أن إبعاد شويغو إلى مرتبة مندوب كوريا الشمالية هو بالتأكيد عقاب عام، لا سيّما أن إقالته في هذا الوقت ستبدو استسلاماً من بوتين لمطالب بريغوجين.

وعلى صعيد آخر، عند سؤاله عن احتمال أن تكون زيارة شويغو لمناقشة استيراد الأسلحة من كوريا الشمالية، لم يرد جون كيربي، منسق البيت الأبيض في مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، بشكل مباشر. لكنه قال إنه من الواضح أن بوتين يتواصل مع دول أخرى للحصول على الدعم في حربه في أوكرانيا.

وأضاف كيربي: "يعرف بوتين أنه يعاني من مشكلات في مشترياته الدفاعية وفي مخزونه، وأن جيشه لا يزال في موقف ضعيف، وهو يحاول دعم ذلك"، حسب الأسوشيتد بريس.

قلق أمريكي

تثير الزيارة الروسية احتمالية المزيد من الدعم المفتوح لكوريا الشمالية، وبخاصة مع عزل الغرب روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وقال أحد المحللين السياسيين إن تفتيش شويغو للصواريخ الكورية الشمالية يشير إلى قبول موسكو لبرنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية، وفقاً لما نقلته رويترز.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن واشنطن "قلقة للغاية" بشأن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ. وعلى الرغم من النفي الروسي والكوري الشمالي، قالت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني إن كوريا الشمالية شحنت أسلحة من بينها صواريخ مشاة وصواريخ إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

فيما قال أرتيوم لوكين، من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية: "قد يشير ذلك إلى أن الظروف الجيوسياسية الحالية بدأت في تقويض اهتمام روسيا الطويل الأمد بالحفاظ على نظام عدم الانتشار العالمي".

وأضاف أن الزيارات المتزامنة التي أجراها مسؤولون رفيعو المستوى كانت علامة على إحياء التحالف الروسي-الصيني-الكوري الشمالي الذي كان قائماً في الأصل في أواخر الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، على الرغم من أنه من المحتمل الآن أن يقاد من بكين بدلاً من موسكو.

ويقول بعض الخبراء إن كوريا الشمالية ترى في المواجهات الأمريكية مع الصين وروسيا حول النفوذ الإقليمي والحرب في أوكرانيا فرصة للخروج من العزلة الدبلوماسية وإقحام نفسها في جبهة موحدة ضد واشنطن. خصوصاً أن موسكو وبكين سبق لهما إعاقة جهود الولايات المتحدة لتشديد عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب سلسلة تجاربها الصاروخية منذ 2022.