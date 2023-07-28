سياسة
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الأفضل عالمياً.. مسيَّرة ZCOM التركية للشحن والمراقبة تستعدّ لدخول الخدمة
تستعدّ المُسيَّرة التركية ZCOM لتنفيذ أولى مهماتها خلال العام الجاري، وهي مختصة بالشحن والمراقبة، وتُعَدّ "الأفضل بين نظيراتها في العالم من حيث نقل الأوزان".
الأفضل عالمياً.. مسيَّرة ZCOM التركية للشحن والمراقبة تستعدّ لدخول الخدمة
المُسيَّرة التركية الجديدة ZCOM تستعد لتنفيذ أولى مهماتها / صورة: AA
28 يوليو 2023

كشفت شركة "Zyrone Dynamics" المصنّعة للمسيرات التركية، أن طائرتها "ZCOM" متعددة الأغراض تستعدّ لتنفيذ أولى مهماتها خلال العام الجاري.

وعرضت الشركة مسيرتها الجديدة المخصصة أساساً للشحن وغيره من المهمات الأخرى، في النسخة 16 من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" المقام في إسطنبول في الفترة بين 25 و28 يوليو/تموز الجاري.

وقال مراد قنبر، الشريك المؤسس للشركة التركية، إن طائرة الشحن المسيرة "ZCOM" يمكنها نقل حمولة يصل وزنها إلى 25 كيلوجراما، مما يجعلها "الأفضل بين نظرائها في العالم من حيث نقل الأوزان".

كما ركز على أن المسيرة "ZCOM" أصغر حجماً بمقدار 2.8 مرة، وأخفّ بما يعادل 2.5 مرة مقارنة بنظيراتها في العالم.

وأشار قنبر إلى أن المسيرة باستطاعتها حمل ما يستطيع حمله الجندي نفسه، وهو الوزن الذي يتراوح بين 25 و30 كيلوجراما.

وأضاف: "المسيرة أيضاً قادرة على البقاء في الهواء مدة 80 دقيقة، والطيران بارتفاع يصل إلى 400 متر"، مشيراً إلى أن خصائصها تتيح استخدامها في أنشطة المراقبة، بجانب نقل الحمولات والبضائع.

صندوق شحن خاص

وعُرضت المسيرة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" مع صندوق شحن، للإشارة إلى وظيفتها في نقل الحمولات.

وفي هذا الشأن، أوضح قنبر أنه على الرغم من اختلاف نوع هذا الصندوق، فإنه "صُمّم وفق سيناريو يلبي شروط التوزيع بعد الهبوط".

ويمنح هذا الصندوق المسيرة عدة مميزات، بينها ترك الحمولة عند نقطة الهبوط بلا حاجة إلى هبوط المسيرة الكامل على الأرض.

كما يوفّر إمكانية إجراء عدد من التعديلات، بينها تزويد المسيرة بخزانات مياه مرنة، لتلبية أي احتياج من شأنه توصيل المياه العاجل إلى المكان المستهدَف.

وتمتلك طائرة الشحن المسيرة البِنية التحتية اللازمة لاستخدامها في أنشطة التنظيف والتنقية الكيميائية من خلال تزويدها بالمعدات اللازمة.

وأردف قنبر: "لقد طوّرنا مسيرة متعددة الأغراض، ونتفوق على منافسينا في العالم بهذه المسيرة من حيث الحجم وسرعة الطيران والمدى".

وعلى هذا النحو أعرب قنبر عن حماسته الكبيرة حيال بدء وضع المسيرة تحت خدمة قوات الأمن التركية خلال العام الحالي.

وأشار إلى إبرام الشركة اتفاقية مع شركات هندية لتزويد الهند بالمسيرة "ZCOM"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن أيضاً أن الشركة تواصل مباحثاتها مع الخطوط الجوية الماليزية، لإبرام عقد محتمَل بشأن نقل البضائع لمسافات متوسطة عبر المسيرة التركية "ZCOM".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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