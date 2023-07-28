عبّر مسؤولو شركات أجنبية مشاركة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF" المقام بإسطنبول عن إشادتهم بهذا الملتقى الذي جمع شركات من أنحاء العالم.

ويشارك في المعرض بنسخته السادسة عشرة (IDEF'23 ) أكثر من ألف وأربعمئة شركة محلية وأجنبية تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجالات الدفاع والأمن والبحرية والطيران وصناعة الفضاء.

قالت إبرينوفيتا نور فردوس المسؤولة رفيعة المستوى بشركة Pt. Langit Biru Parasut الإندونيسية، إن المعرض كان جيداً لهم.

وتابعت: "صادفت بعض المنتجات المثيرة للاهتمام في تركيا وحصلت على معلومات عنها في المعرض".

وأوضحت نور فردوس على أنهم أجْرَوا محادثات مع شركات أخرى في المعرض لتنفيذ أعمال مشتركة.

وأشارت إلى أن لدى بلادها صناعات متطورة وأن تركيا وإندونيسيا يمكنهما تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.

وشارك في المعرض أكثر من 70 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة انطلاقاً من المنسوجات العسكرية وصولاً إلى أنظمة الدفاع الجوي.

قالت كانديس تشين، مديرة شركة Hangzhou Oxman Sourcing الصينية، إن ا لمعرض وفر فرصاً كبيرة جدّاً للشركات التي تركز على التصدير، مثل شركتهم.

وأضافت: "لدينا فرصة لعرض منتجاتنا. تركيا في موقع مهمّ للغاية، وهذا جعل أشخاصاً من أنحاء كثيرة من العالم يأتون إلى هنا، ما يوفّر لنا مزايا".

بدوره، أكد جاك يو مالك شركة Armor China أن المعرض كان مثمراً لهم.

وكشف أن عديداً من الزبائن زار جناح الشركة واطّلع على منتجاتها، مشيراً إلى أنهم سيتواصلون معهم بعد عودتهم إلى الصين.​​​​​​​

وكانت الدورة 16 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF - 2023"، انطلقت في إسطنبول تحت رعاية رئاسة الجمهورية التركية، وبمشاركة 1461 شركة من 55 بلداً، وينتهي اليوم الجمعة.