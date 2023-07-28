سياسة
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تسجيل صوتي منسوب إلى زعيم فاغنر بشأن النيجر.. ما محتواه؟
أكّد يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر، في تسجيل صوتي نسبته إليه "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي"، التي تعتبرها الولايات المتحدة واجهة لفاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن محاولة الانقلاب في النيجر "كفاح ضد المستعمرين".
تسجيل صوتي منسوب إلى زعيم فاغنر بشأن النيجر.. ما محتواه؟
مؤسس شركة فاغنر الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين / صورة: AA
28 يوليو 2023

أكّد يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر، في تسجيل صوتي نسبته إليه "رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي"، التي تعتبرها الولايات المتحدة واجهة لفاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن محاولة الانقلاب في النيجر "كفاح ضد المستعمرين".

ويمكن التعرّف من خلال المقطع المنشور على تطبيق تليغرام مساء الخميس، على صوت بريغوجين ونبرته، لكن لم يتمكن مراسلو وكالة فرانس برس من التأكد من صحة التسجيل تماماً. ومنذ 26 يونيو/حزيران بعد محاولة تمرده الفاشلة في روسيا، لم يصدر رئيس فاغنر أي إعلان رسمي على حسابات منظمته.

وجاء في التسجيل الصوتي المنسوب إلى بريغوجين: "ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعب النيجر ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياتهم عليهم".

وقال: "بهدف إبقاء (الشعوب الإفريقية) تحت سيطرتهم، يملأ المستعمرون السابقون هذه البلدان بالإرهابيين وبعصابات مسلحة مختلفة، ويتسببون هم أنفسهم بأزمة أمنية ضخمة".

وأورد أنّ "المستعمرين السابقين" أرسلوا بعثات عسكرية تضمّ "عشرات آلاف الجنود غير القادرين على الدفاع عن سكان دول ذات سيادة".

وقال بريغوجين "الشعب يعاني، ومن هنا يأتي الحب لشركة فاغنر الخاصة، ولكفاءة فاغنر، لأن ألف مقاتل من فاغنر قادرون على فرض النظام والقضاء على الإرهابيين".

ومنذ مساء الأربعاء يحتجز عسكريون انقلابيون رئيس النيجر محمد بازوم، وهو حليف وثيق لفرنسا في هذا البلد الذي يشكّل المحور الأخير لقوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل.

وتُعَدّ النيجر من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، فيما تَحوَّلت اثنتان من جاراتها هما مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، إلى شركاء آخرين من بينهم روسيا.

ودعا الجنود الانقلابيون في النيجر "السكان إلى الهدوء" بعد وقوع أحداث خلال تظاهرات نُظّمَت لدعمهم في نيامي، رُفعت خلالها أعلام روسية وشهدت هتافات مناهضة للفرنسيين.

ويأتي التسجيل المنسوب إلى بريغوجين، في حين تُعقَد قمة روسية-إفريقية بمشاركة عشرات الوفود من الدول الإفريقية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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