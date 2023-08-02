لم تكن حادثة الفتاة التي تقطن منطقة "حسينية المعامل" في العاصمة العراقية بغداد، الحالة الأولى التي يتضح أنّها جريمة قتل بخلاف البلاغ الذي وصل إلى مركز الشرطة وادُّعي فيه أنّ فتاةً انتحرت.

لكنَّ الحقيقة سرعان ما تكشّفت تفاصيلها، إذ أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في 2 من يوليو/تموز الحالي، أنّ واقعة الانتحار هي جريمة قتل وذلك بعد إجراء الكشف الموقعي لمكان الحادث، وأنّ الجاني هي والدة الضحيّة التي اعترفت بالحقيقة، إذ قتلت ابنتها بمساعدة (شقيق زوجها)، وذلك عن طريق شنقها بسلك كهربائي داخل المنزل بعد أن شاهدتها بوضع مخلّ بالآداب، وعلى الفور أُلقي القبض على الأم.

وفتحت هذه الحادثة باب الشكوك حول حقيقة ارتفاع حالات الانتحار في العراق وانتشارها في أكثر من محافظة عراقية، وبخاصةً أنّ أغلب حالات الانتحار تحدث لمراهقين وشباب تحت سن 40 عاماً، وتكشف تقارير إعلاميّة وكذلك أحاديث في الأوساط الشعبيّة عن إخفاء جرائم قتل تحت مسمّى الانتحار.

خلافات أسرية

تنظر ريم إلى يدها التي أُصيبت بإعاقة منذ نحو سبع سنوات، والدموع تسيل من عينيها وهي تروي لـTRT عربي حكايتها، وتقول: "لم تكن حياتي عاديّة مثل باقي الفتيات، عشت مع بيت عمتي التي رعتني منذ كان عمري 3 سنوات بعد أن رفضت أمّي تربيتي لخلافات أسرية".

وتسترسل ريم حديثها: "مرّت الأعوام وأصبحت في الجامعة وأبدى ابن خالتي رغبته الارتباط بي وكنت أرغب بذلك أيضاً وبخاصّةً وأنّ خالتي على علمٍ بذلك، لكنّ زوجة أبي لم ترغب بالأمر، وادّعت بأنّي أُقيم علاقة غير شرعيّة مع ابن خالتي الأمر الذي دفع أخي إلى محاولة قتلي لولا تدخّل والدي رحمه الله".

وتصف ريم تلك الحادثة بأنّها كانت فاجعة لها، وتضيف: "حزنت كثيراً وحقنت يدي بمادة النفط، ظننت أنّي سوف أموت سريعاً وأتخلّص من زوجة أبي ومن اتهاماتها المتكرّرة، لكنّ أهلي نقلوني على الفور إلى المستشفى وعالجوني، ومنذ ذلك الحين أصبح كفُّ يدي لا يتحرّك بسهولة. ندمت بعدها أشدّ الندم. إذ كدت أموت منتحرة وأتسبّب بفضيحة لأهلي لولا عناية الله بي".

انتحار أم جرائم قتل؟

من جهتها تقدّر الشرطة المجتمعية حدوث نحو 60 حالة انتحار شهرياً في العراق، لكن لا إحصائيات رسمية موثّقة لجرائم القتل المسجّلة "حالة انتحار"، وفق ما أكّده مدير الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية العميد غالب العطية.

واستدرك العطية في حديثه مع TRT عربي، بأنّ حالة إلى حالتين تسجّل شهرياً على أنّها انتحار، وغالباً ما تُكتشف الحالة بعد فترة من التبليغ ويتضّح أنّها جريمة قتل، أي بعد التحرّيات و التحقيق وفحص الجثة.

ويبيّن العطيّة، أنّه وفق التقديرات فإنّ "على الأقلّ 20 حالة قتل سنويّاً سُجّلت بدايةً على أنّها انتحار، لكنّها في الأصل جريمة قتل، وتوجد حالات قتل تسجّل على أنّ المجني عليه توفيّ إثر حادث عرضي، أي إنّه لا يجري التبليغ على أنّه قُتل أو انتحر، بل وفاة بحادث كأن يكون توفي صعقاً بالكهرباء أو دهساً بالسيّارة وغيرها من الأسباب".

ويلفت مدير الشرطة المجتمعية إلى أنّ الانتحار في المجتمع العراقي يعتبر "وصمة عار" وفق الأعراف والتقاليد، وقد لا تتمكّن العائلة بعدها من تزويج بناتهم أو العيش بسلام.

ظاهرة دخيلة

من جهته يرى المتخصص في علم النفس التربوي البروفسور عدنان المهداوي، أنّ كثيراً من "العراقيين يعتبرون انتشار حالات الانتحار ظاهرة دخيلة وخطيرة على المجتمع الذي يُعرف بالمجتمع المحافظ".

ويبيّن المهداوي في حديثه مع TRT عربي، أنّ "الانتحار هي جريمة قتل بحد ذاتها وإن كان الشخص قتل نفسه فقد تسبّب بجريمة ضدّ نفسه، وهذا ما يتنافى مع التعاليم الإسلاميّة وجميع الديانات السماويّة التي تحرّم هذا النوع من القتل كما يتنافى مع القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة".

ويؤكّد المهداوي أنّ "أكثر من 70% ممن يُقدِمون على الانتحار يعانون من أمراض النفسية، فيما يجد آخرون أنفسهم مضطرين إلى الانتحار تهرّباً من حالة اجتماعية غير سويّة أو تحت تأثير المخدّرات، ولا يمكن إغفال تأثير وسائل الإعلام في الشباب ما يدفعهم إلى الانتحار من خلال المسلسلات وتصوير واقع ينافي الحقيقية بل من الخيال".

وينوّه المتخصص في علم النفس التربوي إلى ضرورة سرعة "إيجاد حلولٍ وتفعيل القوانين التي تجرّم القتل وتعزّز التحقيقات التي تصل إلى الفاعل الحقيقي بعيداً عن أيّ محسوبية أو ضغوطٍ على تقارير الطبّ الشرعي أو تقارير الشرطة".

إحصائيات صادمة

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع أكثر من ألف حالة انتحار في عموم العراق خلال العام الماضي 2022، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا.

ويكشف المحنا لـTRT عربي، أنّ وزارة الداخلية تجري "إحصائية نهاية كل عام، كما توجد حالات بالفعل تسجّل على أنّها انتحار لكنها بعد التحريّات والتحقيقات التي قد تصل إلى شهور يتّضح أنّها جريمة قتل لا انتحار"، و"للأسف لا أرقام رسمية بذلك لأنّ الأرقام تسجّل على ابتداء التبليغ"، وفق تعبيره.

ويبيّن اللواء أنّ حالات الانتحار خلال السنوات الماضية "في 2016 بلغت 343 حالة، وفي 2017 بلغت 449 حالة، وفي 2018 بلغت 519 حالة، وفي 2019 بلغت 588 حالة، وفي 2020 بلغت 644 حالة، وفي 2021 بلغت 863 حالة".

وتكشف هذه الأرقام الصادمة عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة للتصدّي لهذه المشكلة الخطيرة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المحتاجين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول الصحّة النفسيّة والوقاية من هواجس الانتحار.

كما يجب تكثيف التحقيقات والتحريّات الخاصة بالأشخاص الذين أقدموا على إنهاء حياتهم، وإنصاف ضحايا جرائم القتل التي جرى تمويهها بوصفها حالات انتحار.