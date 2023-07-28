سياسة
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أردوغان: صناعاتنا الدفاعية أصبحت علامة عالمية وسنجعلها في مستوى يليق بتركيا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعي بلاده لأن تكون صناعاتها الدفاعية علامة عالمية، مؤكداً أن تركيا أصبحت واحدة من 10 دول في العالم تُصنّع سفنها الحربية، خلال كلمة له بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول.
أردوغان: صناعاتنا الدفاعية أصبحت علامة عالمية وسنجعلها في مستوى يليق بتركيا
الرئيس أردوغان: هدفنا زيادة صادراتنا الدفاعية المتقدمة تكنولوجياً / صورة: AA
28 يوليو 2023

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تسعى لأن تكون صناعاتها الدفاعية علامة عالمية، وإن حكومته عازمة على الوصول بها إلى مستوى يليق بتركيا.

وأكد أردوغان في كلمة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية بنسخته الـ16 (IDEF'23)، أن أنقرة أبرمت في المعرض نحو 5000 اتفاقية وصفقة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "أصبحنا واحدة من 10 دول في العالم تُصنّع سفنها الحربية، كما أننا لا نكتفي بتصنيع السفن بل نصنّع كل مستلزماتها وقطعها"

وأوضح أن عدد الشركات التركية في قطاع الدفاع كان 57 فقط عام 2002 أما اليوم فبلغ 2500.

وأردف: "سنخرج أمام العالم بمنتجات جديدة ذات تكنولوجيا متقدمة توجه قطاع الصناعات الدفاعية وتفتح آفاقاً جديدة في مجالها"

وتابع أردوغان: "المسافة التي قطعناها في مجال الصناعات الدفاعية خير شاهد على إنجازاتنا".

واستشهد بالمقاتلة المحلية قآن (KAAN)، وقال إنها "خرجت من حظيرتها قبل 3 أشهر، وسنشاهدها في الأجواء نهاية العام"

وكشف الرئيس التركي عن أن أنقرة قادرة على بيع المُسيّرات لمن لم يبعنا أسلحة في الوقت المناسب.

وقال أردوغان: "سنواصل مشاركة مهاراتنا وقدراتنا في مجال الصناعات الدفاعية مع الدول الشقيقة والصديقة"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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