أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، انتقال الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي.

وذكر مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن محرز غادر النادي متجهاً إلى الأهلي السعودي، بعد 5 أعوام قضاها فيه قادماً من ليستر سيتي عام 2018.

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على تويتر، مقطع فيديو أعلن فيه انضمام النجم الجزائري إلى صفوفه، دون ذكر تفاصيل الصفقة.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (38.6 مليون دولار).

وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم الى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

كما خاض 236 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفاً وصنع 59.

أما دولياً، فقد توج محرز بطلاً لكأس الأمم الإفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.

وكان اللاعب المولود في فرنسا بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق كامبيه عام 2009 قبل أن ينتقل إلى لوهافر في العام التالي ثم إلى ليستر في 2014.