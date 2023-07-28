تواصل المستويات الفلسطينية الرسمية والفصائلية ترتيباتها لإنجاح اجتماع "الأمناء العامين" للفصائل الفلسطينية المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة في 30 يوليو/تموز الجاري لـ"بحث المخاطر المحدقة بالقضية وآليات مواجهة الاحتلال".

ووصفت قيادات فلسطينية رسمية وفصائلية هذا الاجتماع بـ"المهم"، حيث يجري التجهيز له بشكل مسبق من خلال عقد لقاءات بين الفصائل في إطار "بحث سبل إنجاحه والوصول إلى صيغ مشتركة متوافق عليها بين الكل الفلسطيني".

آخر هذه اللقاءات، جمعت كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة التركية أنقرة.

اجتمع الطرفان في أنقرة لمرتين، اللقاء الأول كان "ثنائياً" وعقد يوم الثلاثاء، وأما الثاني فقد كان الأربعاء، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد خلال الاجتماع "أهمية وحدة الشعب الفلسطيني".

وقال الرئيس التركي: "الانقسام بين الفلسطينيين يخدم مصالح الأطراف التي تسعى لتقويض عملية السلام".

وقال مصدر فلسطيني واسع الاطلاع (فضّل عدم الكشف عن هويته)، للأناضول، إن هذا اللقاء جاء "في سياق الترتيبات المسبقة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة، إثر تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وخصوصاً معركة جنين الأخيرة".

وأضاف: "هذا اللقاء سبقته لقاءات منفردة جمعت الرئيس التركي أردوغان مع كلّ من نظيره الفلسطيني عباس، ووفد من قيادة حماس، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية".

وأوضح المصدر أن الطرفين "تبادلا رؤيتهما فيما يتعلق بما سيجري بحثه في حوار القاهرة، في إطار تذليل العقبات".

وأشار إلى أن الترتيبات لإنجاح حوار القاهرة ستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، عبر عقد لقاءات متعددة.

وأضاف: "سيجري عقد عدة لقاءات ثنائية مسبقة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة، ثم لقاءات بين وفد فتح ووفود الفصائل الأخرى، وكذلك بين حماس وبعض الفصائل".

وفي 10يوليو/تموز الجاري وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً، ودما هائل طال نحو 80% من المباني والبنى التحتية.​​​​​​​​​​​​​​

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد حينها، إن "الدعوات التي وجّهها الرئيس عباس لحضور اللقاء الذي سيعقد بالقاهرة في 30 يوليو (تموز) الجاري سُلمت إلى الفصائل كافة دون استثناء وجرت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر".

وتعتزم الفصائل المدعوة المشاركة في هذا الحوار، إلا أن حركة "الجهاد الإسلامي" تربط مشاركتها بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية".

رؤية الحركتين

وقال المصدر إن اللقاء الثنائي الذي جمع الطرفين في مقر إقامة الرئيس الفلسطيني بأنقرة، الثلاثاء، جاء بناء على مقترح قدمته حركة "فتح" لـ"حماس"، في إطار "استثمار وجودهما في تركيا، لترتيب جدول أعمال مؤتمر الأمناء العامين للفصائل".

وأضاف: "جرى التباحث بشأن آليات إنجاح لقاء الأمناء العامين، وطبيعة التعامل مع الموقف الفلسطيني بشكل عام".

وأوضح المصدر أن "عباس أكد خلال اللقاء ثلاثة بنود تمثل أولها بالإصرار على تبني خيار المقاومة الشعبية السلمية فقط، وعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة نهائياً مهما كانت الظروف".

وأما الثاني، حسب المصدر، فقد ركز على "التزام الكل الوطني بمحددات الشرعية الدولية لأي حكومة فلسطينية قادمة، والتي تتضمن فعلياً الالتزام ببرنامج قيادة منظمة التحرير باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".

فيما رفض الرئيس الفلسطيني، في بنده الثالث، "القبول بأي اشتراطات مسبقة لحضور لقاء الأمناء العامين"، في إشارة إلى اشتراط حركة الجهاد الإفراج عن عدد من عناصرها المعتقلين لدى السلطة.

في المقابل، طرحت حركة "حماس، خلال اللقاء، "رؤية وطنية شاملة للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين"، وفق المصدر.

وتابع: "تضمنت الرؤية مقترحات بشأن توحيد الموقف الفلسطيني من خلال تفعيل اتفاقات المصالحة الموقعة مسبقاً، وإعادة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والمكون بالأمناء العامين للفصائل إلى جانب شخصيات وطنية أخرى".

كما تضمنت الرؤية، وفق المصدر، تبني "المقاومة بجميع أشكالها ووسائلها أمام سياسات الحكومة الإسرائيلية التي قضت فعلياً على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية، وضرورة العودة إلى توحيد الصف الفلسطيني من خلال الاجتماع على رؤية موحدة للعمل المقاوم، والتخلي عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكف اليد عن المقاومين في الضفة الغربية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين".

ونقلت الحركة إلى الرئيس عباس، خلال اللقاء، رغبتها في "عدم العودة إلى مربع المناكفات مع السلطة أو حركة فتح".

توقعات مخفضة

قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، إن اللقاءات الأخيرة التي عقدت بين الفصائل جاءت "كمحاولة لتقريب وجهات النظر والإعداد الجيد لاجتماع القاهرة".

وأوضح أن "اختلاف برامج العمل الفلسطيني والمرجعيات، وفروق وجهات النظر حول طبيعة المرحلة القادمة، تخفض من سقف التوقعات بنجاح حوار القاهرة".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم "لا توجد بوادر حقيقية صدرت عن الفصائل، تدفع باتجاه التفاؤل بنجاح اجتماع القاهرة أو حدوث اختراق حقيقي فيه".

وأشار إلى أن "طبيعة عقد هذا الاجتماع ومدته المقتصرة على يوم واحد فقط وعدم وجود جدول أعمال له لا يمكن لها أن تتيح المجال للفصائل للتوافق على الحالة الوطنية وآليات المواجهة".