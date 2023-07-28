سياسة
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بوتين يبدي استعداده للتفاوض مع كييف والأخيرة تتهم موسكو بتهديد أمن السفن
كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض المشاركة فيها، فيما قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن موسكو تهدد أمن السفن المدنية بمياه البحر الأسود.
بوتين يبدي استعداده للتفاوض مع كييف والأخيرة تتهم موسكو بتهديد أمن السفن
بوتين: روسيا مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض / صورة: Reuters
28 يوليو 2023

كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة لعقد مفاوضات مع أوكرانيا لكن كييف ترفض المشاركة فيها.

وجاء تعليق بوتين رداً على تصريحات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الذي تحدث أمام قمة روسية-إفريقية في سان بطرسبرج وقال إن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لسلامة الدول وسيادتها والتسوية السلمية للأزمات عبر المفاوضات.

وقالت كييف إنها غير مستعدة لخوض مفاوضات مع روسيا التي تسيطر على خمس الأراضي الأوكرانية منذ بدء الهجوم الشامل قبل 17 شهراً.

وذكرت روسيا مراراً أن أي محادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار تلك "الحقائق الجديدة".

على صعيد آخر، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الجمعة، إن روسيا تهدد أمن السفن المدنية بمياه البحر الأسود، كما حث المجتمع الدولي على التنديد بما وصفها بأنها "أساليب الإرهابيين".

وانسحبت روسيا الأسبوع الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا سمح لأوكرانيا بالتصدير الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، وحذرت روسيا من أن السفن المتجهة إلى المواني الأوكرانية قد يجري التعامل معها على أنها أهداف عسكرية.

وكتب يرماك على تطبيق تيليجرام "السفن الحربية الروسية تهدد السفن المدنية في مياه البحر الأسود، منتهكة جميع معايير القانون البحري الدولي".

وفي بيان منفصل، قال جهاز حرس الحدود الأوكراني إنه رصد تحذيراً أرسلته سفينة حربية روسية إلى سفينة مدنية بالقرب من ميناء أوكراني أمس الخميس. ولم يذكر البيان اسم السفينة أو الميناء.

ونقل البيان عن الجانب الروسي قوله "أحذركم من الحظر المفروض على الإبحار إلى مواني أوكرانيا".

وأردف البيان نقلاً عن الجانب الروسي: "كما أن نقل أي شحنات إلى أوكرانيا يعتبر، من جانب روسيا، نقلاً محتملاً لشحنات عسكرية"، وأضاف أن الدولة التي ترفع السفينة عَلَمها ستعد طرفاً في النزاع مع أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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