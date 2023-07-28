سياسة
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تركيا وإيطاليا تقدمان طلباً مشتركاً لاستضافة أمم أوروبا 2032
يسعى الاتحاد التركي لكرة القدم لاستضافة بطولة أمم أوروبا للعام 2032 برفقة إيطاليا، وفي حال موافقة الاتحاد الأوروبي على الاستضافة المشتركة سيحدد الاتحاد التركي والإيطالي المدن المستضيفة لاحقاً.
تركيا وإيطاليا تقدمان طلباً مشتركاً لاستضافة أمم أوروبا 2032
كان الموعد النهائي لتقديم الملفات النهائية للاستضافة هو 12 أبريل/نيسان 2023، على أن يُعلَن منظمو البطولتين في خريف 2023 / صورة: AA
28 يوليو 2023

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، الجمعة، أنهم سيقدمون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، طلباً مشتركاً لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032.

وحسب بيان الاتحاد التركي على موقعه في الإنترنت، يأتي قرار تقديم الطلب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد مشاورات بين الاتحادين.

وأشار البيان إلى نجاح الاستضافات المشتركة التي جرت في نسخ أمم أوروبا 2008 و2012 و2020.

وكذلك الاستضافة المرتقبة لنهائيات كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد البيان أن الاستضافات المشتركة للبطولات الكبرى تزيد من تفاعل محبي كرة القدم ومن مردود البطولة واستدامتها.

ولفت البيان إلى أنّ تحديد المدن والملاعب التي ستستضيف المباريات سيجري في وقت لاحق.

وفي حديث لقناة "إيه سبور" الرياضية التركية اعتبر رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بيوك أكشي استضافة بلاده لبطولة أمم أوروبا حدثاً مهماً لكرة القدم التركية والأوروبية.

وأعلن بيوك أكشي أنه في حال موافقة الاتحاد الأوروبي على الطلب التركي الإيطالي المشترك لاستضافة نهائيات أمم أوروبا 2032، فإن بلاده ستنسحب من ترشحها لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2028.

وحول تفاصيل ملف الاستضافة المشترك، أشار بيوك أكشي إلى أنه في حال الموافقة، فإن تركيا وإيطاليا ستتشاوران حتى عام 2026 بشأن المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة.

وأشار إلى أنّ تركيا تقدمت سابقاً بالعديد من ملفات الاستضافة إلا أنها لم تحظ بها، قائلاً: "في هذه المرة سنصل إلى هدفنا مع إيطاليا".

وسبق أن قدمت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وإيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وأسكتلندا وويلز عرضًا مشتركاً لاستضافة كأس الأمم الأوروبية 2028.

وكان الموعد النهائي لتقديم الملفات النهائية للاستضافة هو 12 أبريل/نيسان 2023، على أن يجري إعلان منظمي البطولتين في خريف 2023 .

ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا سوف تستضيف النسخة المقبلة من كأس أمم أوروبا صيف عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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