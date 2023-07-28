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صور | بحيرات غيراسون الجليدية.. جنات مخفية في تركيا ومقصد لمحبي الطبيعة
تستقطب البحيرات الجليدية في هضبتي "غُل أوباسي" و"أفشار" بولاية غيرسون شمالي تركيا، عشاق الطبيعة والتصوير والتجديف، حيث تشكل البحيرات لوحة طبيعية لا يمل الناظر من مشاهدتها مع ذوبان الثلوج في المرتفعات.
صور | بحيرات غيراسون الجليدية.. جنات مخفية في تركيا ومقصد لمحبي الطبيعة
غيراسون التركية.. البحيرات الجليدية مقصد عشاق الطبيعة / صورة: AA
28 يوليو 2023

تستقطب البحيرات الجليدية الواقعة في مرتفعات "غُل أوباسي" و"أفشار" بقضاء درالي في ولاية غيرسون شمالي تركيا، عشاق الطبيعة والتصوير والتجديف.

وتضم هضبة "غُل أوباسي" بحيرات "أيغير" الواقعة على ارتفاع 2709 أمتار عن سطح البحر و"جمالي" على ارتفاع 2754 م، فيما تضم هضبة "أفشار" بحيرة "ساغراك" على ارتفاع 2633 م.

وفي أيام الصيف، مع ذوبان الثلوج في المرتفعات تشكل البحيرات لوحة طبيعية لا يمل الناظر من مشاهدتها.

وتتميز المنطقة بطبيعتها البكر، وبجمال فريد في كل فصول السنة، وتحيط بها كتل الثلوج حتى في أشهر الصيف.

ومنذ 5 سنوات، ينظم نادي "غيراسون للرياضات الطبيعية" جولات المشي ورحلات الزوارق في أوقات معينة لمحبي الطبيعة الذين يرغبون في مشاهدة جمال المنطقة، والتي يطلق عليها أيضاً "البحيرات السوداء" من قبل السكان المحليين.

وفي تصريح للأناضول، الجمعة، قال رئيس النادي أحمد قليج إن المنطقة عبر بحيراتها الجليدية ومناظرها الخلابة تجذب عشاق الطبيعة.

وقال: "بحيرة جمالي مكان مناسب لرياضة التجديف. نحن الآن في نهاية شهر يوليو (تموز)، ولا تزال هناك ثلوج على جوانب البحيرة. هذا يخلق إثارة مختلفة للناس، ويجذب المزيد من الاهتمام".

من جهته، قال الزائر مصطفى أيدين إن التجديف دائماً يكون ممتعاً، لكن في البحيرات الجليدية أكثر إمتاعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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