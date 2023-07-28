أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، في العاصمة كييف، خلال زيارة رسمية يجريها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لأوكرانيا، لمناقشة ملفات مهمة.

وقال رئيس الوزراء القطري، في المؤتمر، إنه وجه بالإعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من شدة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأضاف أن "المساعدات القطرية ستخصص لإعادة بناء الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام"، مشيراً إلى أن قطر ساهمت كذلك بمبلغ 6 ملايين دولار لدعم مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف آل ثاني أنه سيجري تخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية.

كما دعا إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإلى الإبقاء على جميع قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة، مثمناً الجهود الأممية والدولية لتخفيف التصعيد.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: "ستوجه هذه الأموال لإعادة الإعمار في قطاعي الصحة والتعليم، وإزالة الألغام لأغراض إنسانية، وغيرها من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة".

وأضاف أنهما ناقشا صيغة للسلام في أوكرانيا، عبارة عن خطة من عشر نقاط تدعو إلى الأمن النووي وأمن الطاقة والغذاء واستعادة الحدود بالإضافة إلى نقاط أخرى.

وشكر شميهال قطر على استعدادها للتوسط في جهود إعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين نقلتهم روسيا إلى أراضيها منذ الهجوم.

وتقول موسكو إنها تريد حماية الأيتام والأطفال الذين تُركوا في منطقة الصراع. لكن أوكرانيا تقول إن كثيرين منهم رُحِلوا بشكل غير مشروع، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال انتزعوا عنوة من منازلهم.

ووصل رئيس الوزراء القطري، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن وصل اليوم إلى أوكرانيا، في زيارة (لم يحدد مدتها) يناقش فيها مع الرئيس الأوكراني عدداً من الملفات المهمة".

وأضاف الأنصاري، أن الزيارة "تأتي في إطار جهود قطر للتهدئة، ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو التقى خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وبحث معه الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.