سياسة
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فيدان: ندين بأشدّ العبارات وباء الاعتداءات على المصحف في أوروبا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدين الاعتداءات على المصحف في أوروبا، ويؤكد أنه تباحث مع فاعلين دوليين ودول إسلامية لوقف الاعتداءات. فيما أعرب نظيره المجري بيتر سيارتو، عن إدانة بلاده العنف ضد جميع الرموز المقدسة.
فيدان: ندين بأشدّ العبارات وباء الاعتداءات على المصحف في أوروبا
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المجري بيتر سيارتو عقب لقائهما في العاصمة بودابست / صورة: @TC_Disisleri
28 يوليو 2023

أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المصحف في أوروبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المجري بيتر سيارتو، عقب لقائهما في العاصمة بودابست.

وتعليقاً على الاعتداءات التي تستهدف المصحف الشريف قال فيدان: "ندين هذا الوباء بأشد العبارات الممكنة".

وأشار إلى إجرائهم مباحثات مع الفاعلين الدوليين والدول الإسلامية وبعض البلدان الأخرى بشأن هذه الاعتداءات.

ولفت فيدان إلى حدوث سلسلة تطورات مهمة نتيجة مبادرات تركيا.

وبيّن أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتبر بالقرار الذي تبناه يوم 12 يوليو/تموز الجاري، أن الاعتداء على القرآن "كراهية دينية".

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنّت يوم 25 يوليو/تموز الجاري، قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، ويعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي.

بدوره أعرب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عن إدانة بلاده العنف ضد جميع الرموز المقدسة، مؤكداً أن أي ازدراء للأديان غير مقبول على الإطلاق.

وقال سيارتو: "نحن دولة مسيحية، وإهانة كتب ورموز أي دين وحرق الكتب المقدسة أمر مرفوض بالنسبة إلينا".

وأضاف: "ندين العنف ضد جميع الرموز المقدسة، وأي ازدراء للأديان غير مقبول على الإطلاق".

وسمح القضاء السويدي في الفترة الماضية بإمكانية تنظيم فعاليات لحرق المصحف، وهو ما يتيح المجال أمام مجموعة من المتطرفين لحرق وتدنيس القرآن الكريم. كما شهدت الدنمارك في الأيام الماضية فعاليات مشابهة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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