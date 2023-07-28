سياسة
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اليونان.. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق اندلعت في 50 ألف هكتار
سيطرت السلطات اليونانية على الحرائق التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، ولا تزال فرق الإطفاء مستنفرة تحسباً لمواجهة أي طارئ. وأعلنت السلطات وفاة 5 أشخاص وحرق 50 ألف هكتار.
اليونان.. فرق الإطفاء تسيطر على حرائق اندلعت في 50 ألف هكتار
قضى خمسة أشخاص في حرائق اليونان التي أتت على نحو 50 ألف هكتار من الغابات والغطاء النباتي حسب تقديرات مرصد أثينا / صورة: AFP
28 يوليو 2023

أعلنت فرق الإطفاء اليونانية سيطرتها على الحرائق التي اجتاحت البلاد في الأيام الأخيرة، مؤكدة أنها ما زالت في حال استنفار لمواجهة أي طارئ.

ومنذ أسبوعين تواجه اليونان حرائق متواصلة في أكثر من منطقة من بينها رودوس وكورفو وإيفيا السياحية، وأضيفت إليها منذ الأربعاء ثيساليا بوسط شرق البلاد.

وقال وزير التغير المناخي فاسيليس كيكيلياس إنه "جرى تسجيل أكثر من 660 حريقاً" أُخمد غالبيتها بسرعة لكن عشرات منها "اتخذت بعداً هائلاً".

وقالت متحدثة باسم فرق الإطفاء لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة: "في الوقت الراهن ليس لدينا بؤر نيران نشطة، المشهد العام يتحسن لكن نبقى على أهبة الاستعداد لاحتواء النيران".

وطال حريق اندلع قرب فولوس في وسط شرق اليونان الأربعاء، ثكنة لسلاح الجو في نيا انغيالوس الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من فولوس، ما تسبب بانفجارات متتالية في مخزن للذخائر الخميس.

5 قتلى وحرق 50 ألف هكتار

وأعلنت السلطات اليونان أن خمسة أشخاص قضوا في الحرائق التي أتت على نحو 50 ألف هكتار من الغابات والغطاء النباتي حسب تقديرات مرصد أثينا.

وبدأت الحرارة تتراجع الخميس بعدما وصلت إلى 45 درجة مئوية في نهاية الأسبوع الماضي، ويتوقع أن لا تتجاوز الجمعة 37 درجة مئوية حسب مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية، فيما ستصل سرعة الرياح أحياناً إلى 60 كيلومتراً في الساعة.

وقالت أوساط رئيس الوزراء اليوناني إن من التداعيات الجانبية لأزمة الحرائق استقالة وزير حماية المواطن نوتيس ميتاراكيس الجمعة "لاسباب شخصية، لكن هذه الاستقالة مرتبطة بإجازة جرى أخذها في هذه الأيام الصعبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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