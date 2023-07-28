سياسة
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النيجر.. قائد الحرس الرئاسي يتولى سُلطة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بازوم
تولى الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية التي أطاحت الرئيس المنتخب محمد بازوم السلطة في البلاد، حيث تلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن" أكد فيه حماية النيجر ووحدتها.
النيجر.. قائد الحرس الرئاسي يتولى سُلطة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بازوم
قائد الحرس الرئاسي يتولى السلطة في النيجر / صورة: AFP
28 يوليو 2023

ظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي في النيجر الذي يقف وراء المحاولة الانقلابية التي أطاحت الرئيس المنتخب محمد بازوم، على التليفزيون الرسمي الجمعة، باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد.

وتلا بياناً بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم.

وقال إنّه في عهد الرئيس بازوم كان هناك "خطاب سياسي" أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ "كلّ شيء على ما يرام" بينما هناك "الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

وأشار إلى أنّ "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من شركائنا الخارجيين"، وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة.

وأضاف: "باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، أطلب من شركاء وأصدقاء النيجر، في هذه المرحلة الحاسمة من حياة بلادنا، أن يثقوا بقوات الدفاع والأمن لدينا، الضامنة للوحدة والوطنية".

وجاءت تصريحاته في اليوم الثالث لاحتجاز الرئيس المخلوع محمد بازوم في مقرّه الخاص الواقع داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي، الذي شارك قادته في الانقلاب.

وبعد تصريحات تشياني، حذّر الانقلابيون في بيان جرت تلاوته عبر التلفزيون الوطني من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي".

وأشار البيان إلى أنّ "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة"، محذّراً من "العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي".

وكان الجيش في النيجر قد قدّم دعمه الخميس للعسكريين الانقلابيين.

عقوبات محتملة

وعلّق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحاً (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش).

وأثار الانقلاب تنديداً شديداً من المجتمع الدولي.

وتُعقد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تضم النيجر، الأحد في أبوجا لتقييم الوضع بعد الانقلاب، مع إمكانية فرض عقوبات.

وفي نيروبي، قال الرئيس الكيني وليام روتو الجمعة إن إفريقيا عانت من انتكاسة خطيرة في تقدمها الديموقراطي ودان "بأشد العبارات هذا العمل غير الدستوري".

وهدد الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول سياسته الخارجية جوزيب بوريل بـ"الوقف الفوري لجميع أشكال الدعم المالي".

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديموقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".

ومنذ استقلال هذه المستعمرة الفرنسية السابقة في عام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في نيسان/أبريل 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في شباط/فبراير 2010 جرت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضلاً عن محاولات انقلاب عدة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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