سياسة
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اتفاق تركي-إماراتي على التعاون لحماية وحدة الأسرة
تنامت العلاقات مؤخراً بين تركيا والإمارات مع الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، وشملت مجالات متعددة على رأسها مكافحة التهديدات التي تواجه وحدة الأسرة، وتناوُل مشاريع نموذجية حول المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.
اتفاق تركي-إماراتي على التعاون لحماية وحدة الأسرة
بن زايد وأردوغان / صورة: AA
29 يوليو 2023

اتفقت تركيا والإمارات على نقل إرادتهما المشتركة لمكافحة التهديدات التي تواجه وحدة الأسرة إلى المستوى الدولي.

وقالت وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية في بيان (الجمعة)، إن العلاقات الثنائية بين أنقرة وأبوظبي دخلت مرحلة جديدة مع الجولة الخليجية الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يجري خلال المرحلة الجديدة تناول سبل زيادة التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة، بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية.

ولفت إلى أن وزيرة الدولة الإماراتية ومدير هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، زارت تركيا مؤخراً والتقت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية ماهينور أوزدمير كوكطاش.

وأوضح أن الوزيرة التركية أطلعت ضيفتها الإماراتية على مشاريع نموذجية تركية حول المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة.

كما تناولت الوزيرتان سبل حماية الأسرة، واتفقتا على نقل إرادتهما المشتركة لمكافحة التهديدات التي تواجه الأسرة إلى المستوى الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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