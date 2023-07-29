سياسة
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الجيش التركي يقدم خبرته القتالية لقوات الأمن في كوسوفو
قدمت القوات التركية ضمن بنية قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو (كفور)، تدريباً لعناصر قوات أمن كوسوفو على استخدام وصيانة مختلف أنواع أسلحة المدفعية الخفيفة والثقيلة، وكذلك القنابل اليدوية.
الجيش التركي يقدم خبرته القتالية لقوات الأمن في كوسوفو
الجيش التركي يدرّب قوات أمن كوسوفو على استخدام أسلحة المشاة / صورة: AA
29 يوليو 2023

قدمت القوات التركية ضمن بنية قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحفظ السلام في كوسوفو (كفور)، تدريباً لمدة 3 أسابيع على "استخدام أسلحة المشاة وصيانتها" لعناصر قوات أمن كوسوفو.

وذكر بيان صادر عن قوات أمن كوسوفو، الجمعة، أنه خلال التدريبات التي أُجريت في إطار التعاون مع الجيش التركي، أُطلع جنود من كوسوفو على استخدام وصيانة مختلف أنواع أسلحة المدفعية الخفيفة والثقيلة، وكذلك القنابل اليدوية.

وأضاف أنه "خلال تنفيذ التدريب أظهر المشاركون الاستعدادات النظرية والقدرة على استخدام جميع أنواع الأسلحة التي تعلموها في التدريب وإطلاق النار على أهداف محددة".

وأشار البيان إلى أنه مع تفاني المدربين، اكتسب الجنود من قوات أمن كوسوفو مستوى عالياً من الاحتراف والمهارات في الاستخدام الآمن لأسلحة المشاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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