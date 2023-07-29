سياسة
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بكين تُحذر من إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين.. وتنتقد تسلّح اليابان
قالت وزارة الدفاع الصينية إن إرسال دول سفناً وطائرات بصورة متكررة إلى بحر الصين الشرقي والجنوبي من شأنه أن يفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير، منتقدةً زيادة اليابان إنفاقها العسكري لمواجهة "تهديدات بكين".
بكين تُحذر من إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين.. وتنتقد تسلّح اليابان
بكين: إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين يفاقم التوتر  - أرشيفية / صورة: AFP
29 يوليو 2023

قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم (السبت)، إن إرسال دول معينة، لم تسمِّها، سفناً وطائرات بصورة متكررة "للتباهي بقوتها العسكرية من أجل مصلحتها الخاصة" أدى إلى تفاقم التوتر في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وعلّق المتحدث باسم الوزارة تان كه في، على تقرير دفاعي أصدرته اليابان أشارت فيه إلى تهديدات صينية، قائلاً إن بعض الإجراءات أدت إلى تفاقم حدة التوتر في المنطقة على نحو خطير حتى مع استقرار الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بوجه عام.

وأضاف أن التقرير الدفاعي السنوي لليابان أظهر "تصوراً خاطئاً" بخصوص الصين و"بالغ عمداً فيما يسمى التهديد العسكري الصيني".

انتقادات لتسلح اليابان

وقال إن الصين قدمت احتجاجات شديدة اللهجة لطوكيو وعبَّرت عن رفضها التام ما جاء في التقرير.

وأكد مجدداً أن اليابان تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك قواعد العلاقات الدولية، وتقوّض أسس العلاقات الصينية-اليابانية، وتعمل على تأجيج الوضع في مضيق تايوان.

وأصدرت اليابان تقريرها السنوي الأسبوع الماضي وقدمت فيه تقييماً سلبياً للتهديد الذي تمثله طموحات الصين في المنطقة، وشراكتها الأمنية مع روسيا وكوريا الشمالية.

كانت اليابان قد أعلنت زيادة إنفاقها العسكري إلى الضِّعف على مدى السنوات الخمس المقبلة، في أكبر تعزيز عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال تان: "التعاون الصيني-الروسي في مجال الدفاع يقوم على عدم الانحياز، وعدم ،المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، ويلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، دون أن يشكّل تهديداً لأي دولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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