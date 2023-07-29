شهدت القمة الإفريقية-الروسية، في مدينة سان بطرسبرغ اجتماعاً حضره قادة أفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية التي اندلعت قبل أكثر من عام.

جاء ذلك الاجتماع الذي عٌقد بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب بيان للرئاسة المصرية، السبت، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

ووفق البيان، "شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة سان بطرسبرغ في اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية".

وأضاف: "القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد القادة الأفارقة أن "إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر إلى آثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي".

وحسب البيان المصري "جرى التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة".

وفي مايو/أيار الماضي أعلن ستة من قادة القارة الإفريقية عن طرح مبادرة وساطة لحل الأزمة بين موسكو وكييف، تنطلق من وقف أوّلى لإطلاق النار ثم الدخول في مفاوضات.

والقادة هم: الرئيس المصري، ونظراؤه من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والسنغال ماكي سال، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، والكونغو دينيس ساسو نجيسو، وأوغندا يويري موسيفيني.

وفي يونيو/حزيران الماضي التقى وفد من تلك الدول، يضاف إليهم ممثلون عن جزر القمر رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، مع بوتين لبحث المبادرة الإفريقية التي تفيد تقارير رسمية وإعلامية بأن دولها تضررت بصورة كبيرة من الحرب.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات مستمرة بين أوكرانيا وروسيا على عدة جبهات.

وعلى مدار يومَي الخميس والجمعة، استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية النسخة الثانية من قمة "روسيا-إفريقيا" ، بعد الأولى التي جرت في 2019 برئاسة مصر.