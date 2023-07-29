سياسة
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النيجر.. بلينكن يبلغ الرئيس المخلوع بسعي واشنطن لاستعادة النظام الدستوري
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، رئيس النيجر المخلوع، بأن بلاده ستعمل من أجل استعادة النظام الدستوري بالكامل، في أعقاب محاولة انقلاب عسكري نفذها قادة من الحرس الرئاسي وأيدها قطاع من الجيش.
النيجر.. بلينكن يبلغ الرئيس المخلوع بسعي واشنطن لاستعادة النظام الدستوري
بلينكن يبلغ الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم بسعي أمريكا لاستعادة النظام الدستوري / Others
29 يوليو 2023

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الجمعة)، إن الوزير أنتوني بلينكن، أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب محاولة انقلاب عسكري هناك.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفياً أيضاً مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كان قادة محاولة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً جديداً للدولة في بعد احتجازهم للرئيس.

وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة، يوم الأربعاء، ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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