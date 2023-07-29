سياسة
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فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لقصف القوات الروسية
بينما تتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة لم تقدم دليلاً عليها، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن جنوداً أوكرانيين شوهدوا وهُم يستخدمون صواريخ كورية شمالية قالوا إنها جرى الاستيلاء عليها من سفينة ثم سلمت لأوكرانيا.
فاينانشيال تايمز: أوكرانيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لقصف القوات الروسية
أوكرانيا تستخدم صواريخ كورية شمالية لقصف القوات الروسية - أرشيفية / صورة: AFP
29 يوليو 2023

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم السبت أن جنوداً أوكرانيين شوهدوا وهم يستخدمون صواريخ كورية شمالية قالوا إنّ دولة "صديقة" استولت عليها من سفينة ثم سلمتها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إنّ وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة جرى الاستيلاء عليها من الروس.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة، منها شحنات تقول إنها تصل عن طريق البحر، لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك ولم تُرصَد أسلحة كورية شمالية على نطاق واسع في ساحات القتال في أوكرانيا.

وتنفي كوريا الشمالية وروسيا إجراء صفقات أسلحة.

وقال تقرير الصحيفة إنّ القوات الأوكرانية عرضت الأسلحة الكورية الشمالية بالقرب من مدينة باخموت الشرقية المدمرة، التي كانت موقع قتال وحشي طويل الأمد.

وقام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة نادرة إلى بيونغيانغ الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول دفاعي روسي كبير منذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وخلال الزيارة، جرى تصوير شويغو وهو يشاهد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المحظورة مع الزعيم كيم جونغ أون في عرض عسكري في بيونغيانغ، مما يشير إلى تعميق العلاقات بين البلدين اللذين لكل منهما خلافات مع الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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