أعلن وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن حمولة الشحن الجوي من البضائع في النصف الأول من 2023 بلغت مليوناً و846 ألفاً و483 طناً، مسجلة زيادة قدرها 1.6%.

وأوضح أورال أوغلو في بيان السبت أن مركبات النقل الجوي باتت تُفضل بشكل أكبر في نقل البضائع.

ولفت إلى أن الشحن الجوي يسرع نقل البضائع، وهذا الوضع يجلب عديداً من المزايا لقطاع التجارة.

وأضاف: "في النصف الأول من 2022 بلغ إجمالي حمولة الشحن الجوي من البضائع مليوناً و818 ألفاً و169 طناً على الخطوط الداخلية والخارجية".

وتابع: "وخلال النصف الأول من 2023 وصلت الكمية إلى مليون و846 ألفاً و483 طناً على الخطوط الداخلية والخارجية".

ولفت إلى أن الحمولة المشحونة جواً خلال النصف الأول من 2023 زادت بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.