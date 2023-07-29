تعود العلاقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقود، لكن خطة تعديل النظام القضائي التي تثير أزمة سياسية حادة في إسرائيل، تُلقي بظلالها على هذه العلاقة.

ويُعدّ الرئيس الديموقراطي من أشدّ داعمي إسرائيل منذ نصف قرن، إلّا أنه يواجه معضلة إزاء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية. إذ يتحتّم عليه أن يجد موقفاً متوازناً ما بين إبداء دعم "ثابت" للحليف الإسرائيلي وأخذ مسافة عن حكومة نتنياهو التي وصفها بأنها الأكثر "تطرّفاً" التي عرفها حتى الآن.

وإن كان بايدن نصح مراراً بالحذر تجاه خطة التعديل القضائي وصولاً إلى التنديد بها، يمضي نتنياهو قدماً في إقرارها بدون الأخذ بالتحذيرات، ونادراً ما أظهر رئيس أمريكي هذا القدر من التدخّل في شؤون إسرائيل الداخلية، ولو أن قدرته على التأثير عليها تبقى محدودة.

خيبة أمل

ووصف البيت الأبيض الاثنين إقرار البرلمان الإسرائيلي بنداً رئيسياً في خطة التعديل يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة بأنه "مؤسف".

وفي خطوة خارجة تماماً عن المألوف، استدعى الرئيس الأمريكي الصحفي البارز في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان إلى البيت الأبيض ليوجّه عبره رسالة مفادها أنه يعارض هذا التعديل باعتباره "مصدر انقسام".

وبمعزل عن التعديل بحدّ ذاته، لا تخفي إدارة بايدن خيبة أملها حيال مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من الدعوات المتكررة إلى وقف التصعيد.

وتدعو واشنطن باستمرار إلى حلّ الدولتين دون أن تلقى استجابة.

ويذكّر التوتر الحالي بفترة التوتر بين الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ونتنياهو، في وقت كان بايدن نائباً للرئيس وكانت الولايات المتحدة تفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران الذي أُبرم عام 2015 رغم معارضة إسرائيل الشديدة.

وفي مؤشّر إلى تراجع العلاقات، تتزايد الخلافات والتباينات حول إمكانية عقد لقاء في البيت الأبيض بين بايدن ونتنياهو الذي لم يزر مقرّ الرئاسة الأمريكية منذ عودته إلى السلطة في نهاية 2022.

في المقابل، استقبل بايدن الأسبوع الماضي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وحرص نتنياهو على تبديد أي شكوك بهذا الصدد، فأكد في مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن بايدن "دعاه إلى البيت الأبيض" خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة، مشيراً إلى أن اللقاء سيعقد "في الخريف، ربما في سبتمبر/أيلول".

غير أن البيت الأبيض الذي يبدي استياءه علناً، يبقي الغموض قائماً حول اللقاء، مكتفياً بالقول إن بايدن ونتنياهو "سيلتقيان في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا العام".

رغم كل شيء، يتفق الخبراء على أن الولايات المتحدة ستستمرّ في دعمها لحليفها الإسرائيلي.

وإن كانت بعض الأصوات المتفرقة تدعو إلى خفض المساعدة العسكرية الأمريكية، ومنها الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي، فإن الخارجية الأمريكية ما زالت تستبعد الفكرة، إذ صرح المتحدث باسمها فيدانت باتيل: "يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا لن يحدث".

وتقدّم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية سنوية لإسرائيل بنحو 3.3 مليار دولار.

ويتوقّع ماكس بوت من مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن أن "تستمرّ العلاقة المتوترة بين بايدن ونتنياهو".

ويشير إلى أن رئيس الوزراء "يبدو مستعداً للمواجهة مع بايدن.. مسلّحاً بدعم الجمهوريين في الكونغرس الذين اعتمدوا عموماً مقاربة مفادها إما أن تكون مع إسرائيل وإما أن تكون ضدها".

لكنه لفت إلى أن تبنّي إسرائيل موقف التيار المناصر لترمب في الحزب الجمهوري قد "يثير عداء شرائح أخرى من الرأي العام الأمريكي" مناصرة تقليدياً لإسرائيل.