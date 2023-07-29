سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الدنماركي الاعتداءات على المصحف
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في اتصال هاتفي الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في الدنمارك. وأكّد رفضه حوادث الاعتداء السافلة على المصحف تحت مسمى حرية التعبير.
وزير الخارجية التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الدنماركي الاعتداءات على المصحف
وزير الخارجية فيدان يحذر من وصول معاداة الإسلام في أوروبا إلى درجة الخطر ووصفها بأنها أصبحت كـ"الوباء" / صورة: AA
29 يوليو 2023

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في اتصال هاتفي الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في الدنمارك.

وحسب بيان الخارجية التركية السبت أدان فيدان في اتصاله الاعتداءات "السافلة" والمتواصلة على المصحف.

وحذّر من وصول معاداة الإسلام في أوروبا إلى درجة الخطر. واصفاً إياها بأنها أصبحت كـ"الوباء".

ودعا الوزير التركي الحكومة الدنماركية للتحرك من أجل وقف حوادث الاعتداء.

والثلاثاء تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم نهاية يونيو/حزيران الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات تركية وعربية وإسلامية واسعة.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us