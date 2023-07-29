بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في اتصال هاتفي الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف في الدنمارك.

وحسب بيان الخارجية التركية السبت أدان فيدان في اتصاله الاعتداءات "السافلة" والمتواصلة على المصحف.

وحذّر من وصول معاداة الإسلام في أوروبا إلى درجة الخطر. واصفاً إياها بأنها أصبحت كـ"الوباء".

ودعا الوزير التركي الحكومة الدنماركية للتحرك من أجل وقف حوادث الاعتداء.

والثلاثاء تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم نهاية يونيو/حزيران الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات تركية وعربية وإسلامية واسعة.​​​​​​​​​​​​​​