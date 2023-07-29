سياسة
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"صداقة حميمة".. كوريا الجنوبية تؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا
قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن بلاده تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات. وقال جين إنه وقّع مع نظيره التركي فيدان خلال زيارته إلى أنقرة، على خريطة طريق لتطوير العلاقات بين البلدَين.
"صداقة حميمة".. كوريا الجنوبية تؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا
وزير الخارجية التركي فيدان مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين عقب لقائهما في العاصمة أنقرة / صورة: AA
29 يوليو 2023

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن بلاده تهدف لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع تركيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة السبت.

وأوضح أنهما ناقشا التعاون الاقتصادي الآخذ في الزيادة، وإقامة التعاون الناجح في مجالات مثل الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية ومحطة الطاقة النووية والبنية التحتية.

وبيّن أنهما سيعملان على زيادة التواصل بين الشعوب والشباب في مجالات مثل التعليم والرياضة عبر التوقيع على خارطة طريق.

وأعرب عن سعادته بزيارة تركيا، مؤكداً أن "كوريا الجنوبية وتركيا شريكتان استراتيجيتان".

ولفت أن تضامن بلاده لمواجهة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط الماضي أثبت الصداقة الحميمة بين البلدَين مرة أخرى.

وأوضح أن الحكومة الكورية تبني حالياً مساكن مؤقتة لضحايا الزلزال في ولاية أنطاكيا التركية.

وقال بارك: "خلال زيارتي هذه، وقّعنا مع فيدان على خريطة طريق لتطوير العلاقات بين كوريا (الجنوبية) وتركيا".

وأضاف: "انطلاقاً من خريطة الطريق هذه، نهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والرياضة".

وأوضح أنهما تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون الملموس، والوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا إقليمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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