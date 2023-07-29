وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إلى مصر في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامّين ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وصل الرئيس عباس إلى مدينة العلمين، رفقة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

من جهته، قال سفير فلسطين لدى مصر ذياب اللوح، لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الرئيس الفلسطيني سيفتتح اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الأحد، ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين.

وأضاف السفير، أن اجتماع الأمناء العامّين سيُفتتح "بكلمة من الرئيس ثم كلمات الأمناء العامّين والوفود المشاركة".

ووصل إلى القاهرة أيضاً، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية للمشاركة باجتماع الأمناء العامين.

وقالت حماس في بيان لها "إن هنية يصل إلى مصر على رأس وفد من قيادة حركته اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية الذي سيعقد غداً".

ويضم وفد الحركة، صالح العاروري نائب هنية، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وروحي مشتهى، حسب البيان.

وفي ذات السياق، وصل وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع الأمناء العامّين.

ويترأس وفد الجبهة الشعبية نائب الأمين العام جميل مزهر، حسبما جاء في بيان صدر السبت.

وأضاف البيان أن الجبهة ستدعو إلى "تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشاملة بمشاركة جميع القوى، يتبعها لجان حماية للدفاع عن شعبنا في المدن والقرى والبلدات الفلسطينيّة التي تتعرض لاعتداءات قوّات الاحتلال والمستوطنين الفاشيين".

فيما قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين إن قادة الفصائل الفلسطينية سيجتمعون "لمناقشة 3 قضايا أساسية: تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيعها، الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية، واستراتيجية المجابهة والمقاومة الموحدة للاحتلال وجرائمه التي تستهدف النيل من إرادة وصمود شعبنا".

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني دعوة إلى الأمناء العامّين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية.

وتعتزم الفصائل المشاركة في هذا الحوار، إلا أن حركة الجهاد الإسلامي ربطت مشاركتها بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية".

وقال خضر حبيب القيادي في الحركة، في تصريح لوكالة الأناضول السبت إن "حركة الجهاد الإسلامي أعلنت أنها لن تحضر الاجتماع بسبب رفض السلطة الفلسطينية (في الضفة الغربية) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وذكر حبيب: "في تقديري لن تكون (هناك) نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين"، على حد تعبيره.