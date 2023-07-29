سياسة
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صور | فواكه مثلجة.. حديقة حيوانات غازي عنتاب تتخذ تدابير لمواجهة الحرارة
مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، يحرص القائمون على حديقة حيوانات غازي عنتاب التركية، على تقديم اللحوم والفواكه المثلجة للحيوانات. ويتخذ المشرفون تدابير تفادياً لتضرر الحيوانات من الحرارة المرتفعة ولتبريد أجسامها.
صور | فواكه مثلجة.. حديقة حيوانات غازي عنتاب تتخذ تدابير لمواجهة الحرارة
أطعمة مثلجة لنزلاء حديقة حيوانات غازي عنتاب التركية / صورة: AA
29 يوليو 2023

مع ارتفاع الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، يحرص القائمون على حديقة حيوانات غازي عنتاب التركية، على تقديم اللحوم والفواكه المثلجة لنزلائها.

ويقدّم القائمون على الحديقة، للحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والفهود لحوماً مثلجة، فيما تحظى الدببة والفيلة بالبطيخ والتفاح والبرتقال والكيوي والفريز والموز والعنب المثلج.

التدابير اتخذها المشرفون تفادياً لتضرر الحيوانات من الحرارة المرتفعة ولتبريد أجسامها، في الحديقة التي تعد الأكبر في البلاد من حيث المساحة والتنوع الحيواني.

والسبت، أوضح مدير دائرة حماية الحياة الطبيعية ببلدية غازي عينتاب جلال أوزسويلار، أن المدينة تشهد أكثر الأيام حرارة.

وأوضح اتخاذهم التدابير اللازمة لسلامة الحيوانات مع ارتفاع درجات الحرارة، لا سيّما تقديم لحوم وكوكتيلات مثلجة، وتوفير البرك المائية وغيرها.

والحديقة هي الأكبر في تركيا من حيث المساحة وعدد الحيوانات التي تضمها، والثانية أوروبياً، والرابعة عالمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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