نجمٌ جديدٌ سيحط الرحال في الدوري السعودي لكرة القدم مع اقتراب انضمام المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه إلى النصر السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إعلان ناديه بايرن ميونيخ الألماني السبت أنه دخل مفاوضات "لتغيير النادي".

واستُبعد الفريق البافاري مانيه عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودّية أمام كاواساكي فرونتالي الياباني، كاتباً على موقع تويتر "ساديو مانيه في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

بعد موسم عانى فيه من الاصابات في بافاريا التي وصل إليها العام الماضي فقط من ليفربول الانجليزي، اختار السنغالي أن يدير ظهره لأوروبا في سن 31 رغم تبقي عامين لنهاية عقده، والالتحاق بالعديد من النجوم في السعودية برواتب خيالية.

صنع مانيه لنفسه اسماً مع الـ"ريدز" الذي سجّل له 120 هدفاً في 269 مباراة وشكّل مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل بدوره الى الاهلي السعودي هذا الصيف، ثلاثياً فتاكاً في الهجوم.

ولكن في صيف 2022، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي، قرّر مانيه خوض تحد جديد، وقد أشارت بعض الشائعات في حينها إلى أنه سئم من كونه تحت الاضواء، مع صلاح في آنفيلد، التي كانت مسلّطة أكثر على المصري.

كان وصوله إلى بايرن مقابل 32 مليون يورو مرتقباً، بعد أن خسر النادي خدمات مهاجمه الفتاك البولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح برشلونة الاسباني.

أسرع هاتريك في البريمييرليج

وُلد مانيه، وهو ابن إمام قريته بامبالي بالقرب من نهر كازامانس والحدود مع غينيا بيساو، عام 1992، وكان يمارس كرة القدم في طفولته بواسطة بعض أنواع الفاكهة ذات الشكل الدائري لعدم وجود كرة فعلية.

وقّع على أول عقد احترافي له مع ميتز الفرنسي في 2012. هبط الفريق في نهاية الموسم الى الدرجة الثانية لينتقل اللاعب الى سالزبورغ النمسوي مقابل أربعة ملايين يورو.

دولياً، يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ السنغال وساهم في تتويج "أسود التيرانغا" أبطالاً لإفريقيا عام 2022 على حساب مصر وزمليه حينها في ليفربول صلاح بركلات الترجيح، وذلك بعد خسارتهم نهائي العام 2019