أكّد الجيش الروسي السبت أنه قصف قبل يوم مركز قيادة الجيش الأوكراني في دنيبرو وسط شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها قصفت "مساء 28 يوليو/تموز، بأسلحة عالية الدقة مركز قيادة القوات الأوكرانية في دنيبرو. أصيب الهدف وتحقق الهدف من الضربة".

وأفاد البيان أنّ الجيش الروسي يواصل "عملياته الهجومية" في منطقة كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أنها تقدمت بضعة كيلومترات في الأسابيع الأخيرة.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرجي ليساك إن الحصيلة النهائية للضربة التي استهدفت دنيبرو بلغت تسعة جرحى، من بينهم طفلان، موضحاً أن أي من الإصابات لم تكن خطيرة.

وأكد ميكولا لوكاشوك، رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي على تليغرام، أن المجمع السكني المستهدف كان خالياً من السكان.

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربة الروسية طالت أيضاً مبنى جهاز الأمن الأوكراني في دنيبرو.

فيما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن روسيا استخدمت صاروخَين بالستيَين من نوع "إسكندر-إم" في الهجوم على مدينة دنيبرو.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أوكرانية الطوابق العلوية لمجمع سكني مدمّرة جزئياً، ويتصاعد منها الدخان فيما تناثر الركام في الساحة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأركان الأوكرانية أن الهجمات أسفرت عن قتل مدنيين وتدمير منازل ومبانٍ مدنية وإدارية.

وأشارت الهيئة أيضا إلى وقوع 27 اشتباكاً على خط الجبهة في اليوم الأخير.

من جهته قال ألكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، في بيان على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الروسي نفذ 29 هجوماً بإطلاق 126 قذيفة هاون ودبابات ومسيّرات على منطقة خيرسون أمس الجمعة.

وأشار إلى أن القوات الروسية أطلقت 11 قذيفة مدفعية على مدينة خيرسون، مبيناً أن "الجنود الروس قصفوا المناطق السكنية، والمنطقة التي يقع فيها ميناء الحبوب في منطقة بيريسلاف".

وأضاف بروكودين أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح جراء الهجمات.