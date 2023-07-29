سياسة
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لأول مرة.. تستعد شركة "BMC" التركية لإنتاج عربة مدرعة بمحرك محلي
تنتج شركة "BMC" عربة " Vuran" منذ العام 2019، وتستخدمها قوات الجيش والشرطة، لكنها المرة الأولى التي سوف تنتجها باستخدام محرك محلي طورته شركة " BMC Power".
لأول مرة.. تستعد شركة "BMC" التركية لإنتاج عربة مدرعة بمحرك محلي
المدرعة Vuran متعددة الأغراض ذات دفع رباعي ومزودة بمحرك "تونا" المحلي بقوة 400 حصان، من إنتاج شركة "BMC Power" / صورة: AA
29 يوليو 2023

تستعد شركة "BMC" المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، لتسليم مدرعتها " Vuran" بمحرك محلي إلى القوات المسلحة التركية نهاية العام الجاري.

وعرضت "BMC" منتجاتها في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "IDEF 2023"، الذي استضافته إسطنبول بين 25 ـ 28 يوليو/تموز الجاري.

وعرضت الشركة مدرعة "" Vuran متعددة الأغراض، وهي ذات دفع رباعي ومزودة بمحرك "تونا" المحلي بقوة 400 حصان، من إنتاج شركة "BMC Power".

وأوضح المدير العام لصناعة الدفاع في "BMC" محمد ألتنهان، أن "Vuran" مستخدمة في القوات المسلحة وقوات مديرية الأمن والقيادة العامة لقوات الدرك منذ عام 2019.

مضيفاً أن الشركة قدمت مدرعة " Vuran " بمحرك محلي لأول مرة في المعرض.

وقال: "أنشطة اختبار وتأهيل المحرك المحلي على وشك الانتهاء، عملنا عليه مدة طويلة. أكملنا الاختبارات الداخلية.. وبُدئت مرحلة الإنتاج المتسلسل".

ورداً على سؤال عن موعد بدء تسليم " Vuran " بمحرك محلي، قال ألتنهان: "أنتجنا المركبة بمحرك مستورد في المرحلة الأولى عام 2019. سنسلم المزود منها بالمحرك المحلي نهاية هذا العام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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