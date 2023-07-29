سياسة
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آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الثلاثين ضد التعديلات القضائية
تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل السبت ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الثلاثين وفق إعلام عبري.
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للأسبوع الثلاثين ضد التعديلات القضائية
عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعاً في كافة أنحاء إسرائيل، ضد خطة التعديلات القضائية. / صورة: AA
29 يوليو 2023

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل السبت ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الثلاثين وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن عشرات الآلاف تظاهروا في أكثر من 150 موقعاً في أنحاء إسرائيل كافة، ضد خطة التعديلات القضائية.

وفي ساحة "كابلان" وسط مدينة تل أبيب، شارك آلاف في التظاهرة المركزية رافعين مشاعل ضوئية وصوراً لرجال شرطة قالوا إنهم هاجموا المتظاهرين سابقاً، وفق الصحيفة.

وشارك أحد زعماء المعارضة، وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في التظاهرة التي نظمت بمنطقة رأس العين (شمال)، وألقى كلمة أمام المتظاهرين، حسب المصدر ذاته.

وعلى الصعيد ذاته، شارك آلاف في تظاهرة نظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في مدينة القدس، وفق الصحيفة.

وكانت عدة مؤسسات بما فيها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (خاصة) وأحزاب إسرائيلية أعربت عن معارضتها لقانون "الحد من المعقولية" الذي أثار موجة غضب في صفوف المعارضة والشارع لنحو 8 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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