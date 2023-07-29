سياسة
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تركيا تحرز 14 ميدالية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي
تمكن الرياضيون الأتراك من الفوز بـ14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وذلك في مهرجان الشباب الأولمبي الأوربي الصيفي المنعقد في مدينة ماريبور السلوفينية.
تركيا تحرز 14 ميدالية في مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي
حقق الرياضيون الأتراك 6 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و2 برونزية / صورة: AA
29 يوليو 2023

أحرز الرياضيون الأتراك 14 ميدالية منها 6 ذهبيات خلال مهرجان الشباب الأولمبي الأوروبي الصيفي "EYOF".

وقال مراسل الأناضول السبت إن الرياضيين الأتراك أحرزوا 6 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين في 11 فرعاً.

وفاز الرياضيون الأتراك بالميدالية الذهبية في سباق السباحة الحرة لمسافة 400 متر، و1500 متر، بالإضافة إلى سباق سباحة الفراشة لمسافة 200 متر، كما فازوا بذهبية الجودو لوزن 81 كيلو، و90 كيلو، وفاز المنتخب التركي بمسابقة الجودو المختلطة.

وعلى صعيد الميداليات الفضية، فاز الرياضيون الأتراك بسباق العاب القوى لمسافة 400 متر، والوثب العالي، وسباق السباحة لمسافة 200متر، وألعاب القوى لمسافة 1500 متر، بالإضافة إلى فضية الجودو للوزن 44 كيلو.

وحقق الرياضيون الأتراك المرتبة الثالثة في مسابقة الجودو لوزن 73 كيلو، وسباق السباحة الحرة لمسافة 200 متر.

وجرت منافسات مهرجان الشباب بين 23 و29 يوليو/تموز الجاري، في مدينة "ماريبور" السلوفينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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