سياسة
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السودان.. مقتل عائلة في قصف لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم
اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بمقتل أسرة إثر قصف مدفعي استهدف حياً سكنياً جنوبي الخرطوم.
السودان.. مقتل عائلة في قصف لقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم
قوات الدعم السريع تقصف حياً سكنياً جنوبي الخرطوم. / صورة: AFP
30 يوليو 2023

أعلن الجيش السوداني مساء السبت مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة إثر قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على حي سكني جنوبي الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان أن قوات الدعم السريع "أطلقت مساء اليوم قصفاً مدفعياً على حي الرميلة بجوار سلاح المدرعات (جنوبي الخرطوم)، مواصَلةً لانتهاكاتها بحق المدنيين واستمراراً لمحاولات تهجير المواطنين القسري من منازلهم للاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية"، على حد تعبيره.

وتابع البيان: "أدى القصف إلى وفاة أسرة تتكون من أربعة أطفال وإصابة والدتهم إصابة بالغة، كما توفيت امرأة أخرى في نفس الحي متأثرة بجراحها".

ولم يصدر عن الدعم السريع أي تعليق بشأن إعلان الجيش حتى الساعة 20:20 ت.غ.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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