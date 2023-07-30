حذّر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي من اقتراب عدد من عناصر مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية المنتشرين في بيلاروسيا نحو حدوده بلاده.

وأشار موراوسكي إلى أن أكثر من 100 مرتزق ينتمون إلى فاغنر يتقدمون باتجاه منطقة كالينينغراد الروسية على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا.

وشدد خلال تصريحات صحفية على أن الوضع يزداد خطورة بسبب هذا التحرك الذي يُعَدّ "خطوة نحو مزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن المقاتلين الروس سيتنكّرون على الأرجح في زي حرس حدود بيلاروسيا، وسيساعدون المهاجرين غير النظاميين في دخول أراضي بلاده لزعزعة استقرارها.

والجمعة، أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي في تصريح أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا يمكن أن تغلق حدودها بشكل مشترك مع بيلاروسيا في حال وقوع أحداث كبيرة ذات صلة بقوات فاغنر.

ومؤخراً أكدت بيلاروسيا نشر مقاتلين من مجموعة فاغنر على أراضيها، وقالت إنهم بدؤوا تدريب جيشها.

وجرى نشر هؤلاء المسلحين في بيلاروسيا بعد انتهاء التمرد الذي أعلنوه داخل روسيا أواخر يونيو/حزيران الماضي.