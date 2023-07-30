سياسة
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بولندا: مقاتلون من فاغنر تحركوا نحو حدودنا.. والوضع بالغ الخطورة
أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي أن 100 من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة المنتشرين في بيلاروسيا تحركوا باتجاه حدود بلاده، ووصف الوضع بأنه بالغ الخطورة.
بولندا: مقاتلون من فاغنر تحركوا نحو حدودنا.. والوضع بالغ الخطورة
مقاتلون من فاغنر يتوسطهم زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين. / صورة: Reuters
30 يوليو 2023

حذّر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي من اقتراب عدد من عناصر مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية المنتشرين في بيلاروسيا نحو حدوده بلاده.

وأشار موراوسكي إلى أن أكثر من 100 مرتزق ينتمون إلى فاغنر يتقدمون باتجاه منطقة كالينينغراد الروسية على ساحل بحر البلطيق بين ليتوانيا وبولندا.

وشدد خلال تصريحات صحفية على أن الوضع يزداد خطورة بسبب هذا التحرك الذي يُعَدّ "خطوة نحو مزيد من الهجمات الهجينة على الأراضي البولندية".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن المقاتلين الروس سيتنكّرون على الأرجح في زي حرس حدود بيلاروسيا، وسيساعدون المهاجرين غير النظاميين في دخول أراضي بلاده لزعزعة استقرارها.

والجمعة، أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي في تصريح أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا يمكن أن تغلق حدودها بشكل مشترك مع بيلاروسيا في حال وقوع أحداث كبيرة ذات صلة بقوات فاغنر.

ومؤخراً أكدت بيلاروسيا نشر مقاتلين من مجموعة فاغنر على أراضيها، وقالت إنهم بدؤوا تدريب جيشها.

وجرى نشر هؤلاء المسلحين في بيلاروسيا بعد انتهاء التمرد الذي أعلنوه داخل روسيا أواخر يونيو/حزيران الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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