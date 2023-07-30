قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إنّ مبادرة إفريقية يمكن أن تكون أساساً للسلام في أوكرانيا، لكنه أوضح أن الهجمات الأوكرانية تجعل تنفيذها صعباً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ والاستماع إلى دعواتهم لموسكو للمضي قدماً في مبادرتهم.

وقال بوتين: "في مبادرة السلام هذه بنود يجري تنفيذها.. ولكن توجد أشياء يصعب أو يستحيل تنفيذها".

وفي مايو/أيار الماضي أعلن ستة من قادة القارة الإفريقية طرح مبادرة وساطة لحل الأزمة بين موسكو وكييف، تنطلق من وقف أوّلى لإطلاق النار ثم الدخول في مفاوضات.

وفي يونيو/حزيران الماضي التقى وفد من تلك الدول مع بوتين لبحث المبادرة الإفريقية التي تفيد تقارير رسمية وإعلامية بأن دولها تضررت بصورة كبيرة من الحرب.

وقال بوتين إنّ إحدى النقاط في المبادرة تتعلق بوقف إطلاق النار، "لكن الجيش الأوكراني في حالة هجوم.. إنهم يهاجمون.. ينفذون عملية هجومية استراتيجية واسعة النطاق. لا يمكننا وقف إطلاق النار في الوقت الذي نتعرض فيه للهجوم".

وفي ما يتعلق بمسألة بدء محادثات السلام قال بوتين: "لم نرفضها.. ولكي تبدأ هذه العملية يجب أن يكون بين الجانبين اتفاق".

ويرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة وقف إطلاق النار الآن لأن من شأن ذلك أن يترك لروسيا السيطرة على ما يقرب من خُمس أراضي بلاده ويمنح قواتها الوقت لإعادة تجميع صفوفها بعد 17 شهراً من الحرب الطاحنة.

وعلى مدار يومَي الخميس والجمعة استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية النسخة الثانية من قمة "روسيا-إفريقيا" بعد الأُولى التي جرت في عام 2019 برئاسة مصر.

وجرى التوافق في ختام القمة على استمرار العمل المكثف على "دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة".