سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يكشف عن اتفاقه مع أردوغان على لقاء قريباً
كشف الرئيس الروسي بوتين في اختتام القمة الروسية-الإفريقية عن اتفاق سابق بينه وبين الرئيس التركي أردوغان على لقاء قريب يجمعهما وجهاً لوجه.
بوتين يكشف عن اتفاقه مع أردوغان على لقاء قريباً
بوتين: اتفقت مع أردوغان في وقت سابق على اللقاء وجهاً لوجه. / صورة: AA
30 يوليو 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل فترة، على لقاء وجهاً لوجه، دون تحديد مكان اللقاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في اختتام القمة الروسية-الإفريقية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وذكر بوتين أن أردوغان وجَّه إليه دعوة قبل الانتخابات التركية لكنهما قررا تأجيل اللقاء إلى ما بعد الانتخابات.

وأضاف أنهما اتفقا على مكالمة هاتفية بينهما يوم الأربعاء القادم.

وأشار بوتين إلى أن مشروع إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ما زال قائماً، مبيناً أن المشروع لا يتضمن تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ولكن إنشاء منصة تداول إلكترونية.

وشدد بوتين على أن تركيا ترغب في زيادة دورها باعتبارها دولة عبور للغاز الطبيعي.

وعلى مدار يومَي الخميس والجمعة استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية النسخة الثانية من قمة "روسيا-إفريقيا" بعد الأولى التي جرت في عام 2019 برئاسة مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us