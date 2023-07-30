قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل فترة، على لقاء وجهاً لوجه، دون تحديد مكان اللقاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في اختتام القمة الروسية-الإفريقية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وذكر بوتين أن أردوغان وجَّه إليه دعوة قبل الانتخابات التركية لكنهما قررا تأجيل اللقاء إلى ما بعد الانتخابات.

وأضاف أنهما اتفقا على مكالمة هاتفية بينهما يوم الأربعاء القادم.

وأشار بوتين إلى أن مشروع إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا ما زال قائماً، مبيناً أن المشروع لا يتضمن تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ولكن إنشاء منصة تداول إلكترونية.

وشدد بوتين على أن تركيا ترغب في زيادة دورها باعتبارها دولة عبور للغاز الطبيعي.

وعلى مدار يومَي الخميس والجمعة استضافت مدينة بطرسبورغ الروسية النسخة الثانية من قمة "روسيا-إفريقيا" بعد الأولى التي جرت في عام 2019 برئاسة مصر.