سياسة
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تركيا.. صادرات المأكولات البحرية تحقق 828 مليون دولار في 6 أشهر
سجلت صادرات المأكولات البحرية التركية في النصف الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت عائداتها 828 مليون دولار.
تركيا.. صادرات المأكولات البحرية تحقق 828 مليون دولار في 6 أشهر
125 ألف طن صادرات المأكولات البحرية التركية في 2023 / صورة: AA
30 يوليو 2023

بلغ حجم صادرات المأكولات البحرية في تركيا في النصف الأول من العام الجاري 125 ألف طن.

وحسب بيان اتحادات المصدرين في بحر إيجة، سجلت صادرات المأكولات البحرية في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت عائداتها 828 مليون دولار.

أما عائدات المأكولات البحرية في النصف الأول من العام الماضي فبلغت 760 مليون دولار.

وبلغ حجم صادرات المأكولات البحرية في 2022 ملياراً و650 مليون دولار، وتستهدف تركيا رفع حجم صادراتها إلى 1.8 مليار دولار في 2023 وإلى مليارَي دولار عام 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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