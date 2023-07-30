بلغ حجم صادرات المأكولات البحرية في تركيا في النصف الأول من العام الجاري 125 ألف طن.

وحسب بيان اتحادات المصدرين في بحر إيجة، سجلت صادرات المأكولات البحرية في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت عائداتها 828 مليون دولار.

أما عائدات المأكولات البحرية في النصف الأول من العام الماضي فبلغت 760 مليون دولار.

وبلغ حجم صادرات المأكولات البحرية في 2022 ملياراً و650 مليون دولار، وتستهدف تركيا رفع حجم صادراتها إلى 1.8 مليار دولار في 2023 وإلى مليارَي دولار عام 2024.