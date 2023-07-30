انطلق في مدينة العلمين شمالي مصر الأحد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لبحث ملفات، أبرزها "ترتيب البيت الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال (الإسرائيلي)".

وفي الكلمة الافتتاحية قال سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح إن "جلسة عمل الاجتماع ستكون مغلقة".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الاجتماع يبحث "التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية".

وأضافت الوكالة أن قيادات الفصائل "أكدت السبت، خلال لقاءات تحضيرية ثنائية وجماعية، ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية ودعم صمود الشعب في مواجهة اعتداءات الاحتلال".

كما شددت قيادات الفصائل على "ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، وفقاً للوكالة.

من جهتها، أعلنت فصائل فلسطينية مقاطعة للاجتماع أنها ستحترم نتائجه "ما لم تمس رؤيتها الوطنية".

جاء ذلك خلال مؤتمر في مدينة غزة عقدته الفصائل المقاطعة للاجتماع، وهي حركة الجهاد الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة)، والجبهة الشعبية-القيادة العامة.

وخلال المؤتمر قال ممثلو تلك الفصائل إن مقاطعتهم للاجتماع كانت بفعل "اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية لأصحاب الرأي والمقاومين (خصوصاً التابعين لحركة الجهاد) في الضفة (الغربية)، ورفض مبادرات الإفراج عنهم".

ودعوا المجتمعين في مصر إلى "وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، وتشكيل قيادة موحدة لإدارة المقاومة بالضفة، فضلاً عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وانتخاب مجلس وطني ولجنة مركزية وتفعيل الإطار القيادي للأمناء العامين كلجنة وطنية لإدارة الصراع، فضلاً عن سحب الاعتراف بإسرائيل".

وقال القيادي في حركة الجهاد خالد البطش خلال المؤتمر: "كنا قد رحبنا بدعوة الرئيس (عباس) لهذا الاجتماع منذ اللحظة الأولى، وقلنا إننا جاهزون للعمل من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية لمقاومة الاحتلال".

وأوضح أن مبادرات قُدمت للسلطة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إلا أنها باءت بالفشل، مضيفاً: "لذا قررنا مقاطعة اللقاء (...) علماً بأننا لم نقاطع أي لقاء وطني سابق، ونحن لسنا هواة مقاطعة".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية-القيادة العامة لؤي القريوتي: "في كل جولات الحوار كنا عاملاً مساعداً يقرب وجهات النظر المختلفة، لكننا في هذه الجولة قررنا المقاطعة بسبب الاعتقالات السياسية".

وتابع: "قدم أميننا العام طلال ناجي مبادرة للإفراج عن عدد من المعتقلين من سجون السلطة مقابل مشاركة الجهاد في الحوار، لكن السلطة ماطلت بالرد على المبادرة، فاتخذنا القرار بعدم المشاركة حتى الإفراج عنهم".

أما مسؤول منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) في غزة محيي الدين أبو دقة فقال في كلمته: "كنا نطالب دائماً من خلال اللقاءات بالشراكة الحقيقية وتفعيل منظمات مؤسسات التحرير الفلسطينية، وتشكيل قيادة فلسطينية بقيادة المنظمة".

ودعا إلى "تشكيل مجلس وطني فلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني دون استثناء وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة فلسطينية موحدة للمقاومة".

وجدد تأكيد "الصاعقة" ضرورة "إنهاء الانقسام لمواجهة الاحتلال"، معتبراً "الحوار والشراكة مدخلاً لذلك".

ومنذ يونيو/حزيران 2007 يسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي بسبب خلافات حادة بين حركتي فتح وحماس، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائه.​​​​​​​

ومن أبرز المجتمعين في القاهرة وفود فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

ووجّه الرئيس عباس في 10 يوليو/تموز الجاري دعوة إلى الأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ وبحث المخاطر في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة "مسلحين".